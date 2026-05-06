En libertad provisional el padre investigado por la muerte de su bebé de 20 días en Lanzarote
El padre del bebé, que falleció por un traumatismo craneoencefálico, está investigado por homicidio y contra la seguridad vial
El Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Arrecife ha acordado la puesta en libertad provisional de un vecino de Lanzarote detenido por la Guardia Civil en relación con la muerte de su hijo, un bebé de apenas 20 días.
El menor falleció a mediados de abril en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria a causa de un traumatismo craneoencefálico. Según las primeras pesquisas, el bebé habría resultado herido en un supuesto accidente de tráfico ocurrido en Lanzarote cuando viajaba en un vehículo conducido por su padre, aunque las circunstancias exactas de lo sucedido continúan bajo investigación.
La autoridad judicial acordó la libertad provisional del investigado siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, que en ese momento no apreció motivos para solicitar medidas cautelares privativas de derechos.
El hombre está siendo investigado como presunto autor de un delito de homicidio y otro contra la seguridad vial, por conducción sin permiso.
La investigación permanece abierta y está pendiente de nuevas pruebas que podrían ayudar a esclarecer cómo se produjeron los hechos. La autoridad judicial no descarta, por el momento, que pueda tratarse de un posible caso de violencia vicaria.
El investigado cuenta con antecedentes por violencia sobre la mujer, después de una denuncia presentada por su pareja, aunque esta se acogió posteriormente a su derecho a no declarar contra él. Además, acumula dos condenas por conducción sin permiso, la última de ellas dictada en octubre de 2024.
- Dos acidentes provocan colas kilométricas en la GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria: vuelco de un coche y un motorista herido grave
- Última hora del crucero con hantavirus y su posible escala en Canarias, en directo: España pide evacuar a los contagiados en Cabo Verde sin escala en las islas
- La jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria dimite tras recurrir el acuerdo horario del cuerpo
- Hemos vivido una nueva etapa Covid': Las escuelas de surf de La Cícer piden una intervención en el litoral para reimpulsar sus negocios
- La convivencia se rompe en una plaza de Las Alcaravaneras: denuncias vecinales, sinhogarismo y deterioro
- El asador de Las Palmas de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria: ideal para los amantes de la carne a la brasa
- Ni el Puerto de Las Palmas, ni el de Santa Cruz: Canarias nunca fue el destino final del viaje que realizaba el Hondius
- Operación «histórica» contra el narco cerca de Canarias: Los tripulantes del ‘Arconian’ llevaban un arsenal de guerra para evitar vuelcos