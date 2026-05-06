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En libertad provisional el padre investigado por la muerte de su bebé de 20 días en Lanzarote

El padre del bebé, que falleció por un traumatismo craneoencefálico, está investigado por homicidio y contra la seguridad vial

Estado de las obras de construcción de la torre de especialidades pediátricas.

Estado de las obras de construcción de la torre de especialidades pediátricas. / José Pérez Curbelo

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Arrecife ha acordado la puesta en libertad provisional de un vecino de Lanzarote detenido por la Guardia Civil en relación con la muerte de su hijo, un bebé de apenas 20 días.

El menor falleció a mediados de abril en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria a causa de un traumatismo craneoencefálico. Según las primeras pesquisas, el bebé habría resultado herido en un supuesto accidente de tráfico ocurrido en Lanzarote cuando viajaba en un vehículo conducido por su padre, aunque las circunstancias exactas de lo sucedido continúan bajo investigación.

La autoridad judicial acordó la libertad provisional del investigado siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, que en ese momento no apreció motivos para solicitar medidas cautelares privativas de derechos.

El hombre está siendo investigado como presunto autor de un delito de homicidio y otro contra la seguridad vial, por conducción sin permiso.

La investigación permanece abierta y está pendiente de nuevas pruebas que podrían ayudar a esclarecer cómo se produjeron los hechos. La autoridad judicial no descarta, por el momento, que pueda tratarse de un posible caso de violencia vicaria.

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El investigado cuenta con antecedentes por violencia sobre la mujer, después de una denuncia presentada por su pareja, aunque esta se acogió posteriormente a su derecho a no declarar contra él. Además, acumula dos condenas por conducción sin permiso, la última de ellas dictada en octubre de 2024.

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