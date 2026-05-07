Golpe a la venta de semillas de amapola de California en Canarias por riesgo ambiental

La protección de la biodiversidad en Canarias vuelve a situarse en el centro de la acción institucional tras un reciente operativo policial que ha destapado la comercialización de especies vegetales prohibidas en el archipiélago. La intervención, desarrollada en las islas de Gran Canaria y Tenerife, ha permitido inmovilizar productos que contenían semillas de flora considerada invasora, una práctica que supone un riesgo directo para los delicados ecosistemas insulares.

La actuación ha sido liderada por la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA) de la Policía Autonómica, en coordinación con el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. Este dispositivo responde a la creciente preocupación por la introducción y expansión de especies exóticas que pueden alterar el equilibrio natural del territorio.

Inspecciones en comercios: nueve establecimientos bajo control

Durante el operativo, los agentes realizaron un total de nueve inspecciones en establecimientos comerciales: seis en Gran Canaria y tres en Tenerife. El objetivo era verificar el cumplimiento de la normativa en la venta de productos relacionados con semillas y material vegetal.

Los resultados fueron claros. En varios puntos de venta se detectaron productos que incluían semillas de especies cuya comercialización está prohibida. Entre ellas destacaban las conocidas como “bombas de semilla”, un formato popular en jardinería urbana que consiste en pequeñas bolas que contienen semillas, sustrato y nutrientes.

Sin embargo, lo que podría parecer una iniciativa ecológica o educativa escondía un problema grave: la presencia de especies invasoras en su composición.

La amapola de California: una amenaza silenciosa

Uno de los hallazgos más relevantes fue la detección de semillas de amapola de California (Eschscholzia californica). Esta planta, aunque visualmente atractiva y ampliamente utilizada en jardinería en otras regiones, está catalogada como especie exótica invasora en España.

Su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras implica restricciones muy claras: está prohibida su posesión, transporte, comercio y liberación en el medio natural sin autorización expresa. Esta regulación se recoge en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece medidas estrictas para evitar daños ambientales.

Además de la amapola de California, los agentes detectaron la venta de semillas de plantas del género Musa, es decir, bananas. Aunque pueda parecer sorprendente, su introducción también está regulada y restringida en Canarias por la normativa fitosanitaria estatal.