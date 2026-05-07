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La Guardia Civil interviene un atún rojo de 126 kilos capturado de forma ilegal en Fuerteventura

Los agentes decomisaron el ejemplar de túnido y útiles de pesca al detectar un vehículo sospechoso cerca del litoral

Captura ilegal de un atún rojo de 126 kilos en Fuerteventura

Captura ilegal de un atún rojo de 126 kilos en Fuerteventura

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Captura ilegal de un atún rojo de 126 kilos en Fuerteventura / Guardia Civil

Bruno Betancor

El pasado 18 de abril, la Guardia Civil de Fuerteventura llevó a cabo un operativo preventivo que derivó en la intervención de un ejemplar de atún rojo (Thunnus thynnus) de 126,15 kilogramos, capturado sin la correspondiente autorización.

La actuación se desarrolló cuando los agentes detectaron un vehículo todoterreno circulando por una pista cercana al litoral.

Tras identificar a sus ocupantes, los agentes comprobaron que transportaban varios fragmentos de gran tamaño que, presumiblemente, correspondían al atún recientemente despiezado, junto con útiles de corte y material vinculado a la pesca.

Captura ilegal de un atún rojo de 126 kilos en Fuerteventura

Captura ilegal de un atún rojo de 126 kilos en Fuerteventura / Guardia Civil

Falta de permisos y posibles indicios de actividad comercial

Durante las actuaciones, los implicados reconocieron haber capturado el ejemplar horas antes, pero no pudieron presentar la autorización para la pesca recreativa, que es obligatoria para esta especie. El atún rojo está sujeto a estrictos controles que regulan cupos, periodos de captura y medidas de trazabilidad, precisamente para proteger la sostenibilidad de la especie.

La Guardia Civil asegura que existen indicios de un posible destino comercial de la captura, actividad prohibida en el ámbito recreativo

Además, las investigaciones iniciales indicaron que el atún podría tener destino comercial, una actividad incompatible con la pesca recreativa y que será evaluada por la autoridad competente dentro del procedimiento sancionador correspondiente. Esto aumenta la gravedad del caso y podría derivar en sanciones adicionales.

Pesaje y normativa de protección

El ejemplar intervenido fue trasladado para pesaje y verificación oficial de especie, confirmándose que se trataba efectivamente de un atún rojo de 126,15 kg. Actualmente, permanece bajo custodia en dependencias habilitadas por los servicios competentes, a la espera de su gestión administrativa.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil recuerda que la captura de atún rojo está especialmente regulada debido a su importancia ecológica y a la necesidad de proteger los recursos marinos. La normativa vigente establece que cualquier actividad fuera de la legalidad puede conllevar sanciones administrativas significativas, así como la incautación de capturas y de los efectos empleados en la pesca.

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