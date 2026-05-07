La Policía Nacional desarticula una red que extorsionó a más de 500 víctimas y explotaba sexualmente a mujeres en Fuerteventura

La Policía Nacional ha desarticulado dos entramados criminales vinculados entre sí, uno dedicado a la conocida como “extorsión del sicario” y otro a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. La operación se ha saldado con 40 personas detenidas, nueve registros en Valencia y Fuerteventura, y la liberación de tres mujeres.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, permitió descubrir una organización que publicaba anuncios falsos de mujeres que ofrecían servicios sexuales en páginas de contactos. Una vez que las víctimas establecían contacto telefónico, comenzaba la extorsión.

Los miembros de la red se hacían pasar por responsables de un club y reclamaban a los usuarios supuestas deudas por haber hecho perder el tiempo a las mujeres anunciadas o por no acudir a una cita. Para presionarles, utilizaban amenazas y apelaban al miedo y la vergüenza de que su entorno conociera que habían intentado contratar servicios sexuales.

Según la Policía Nacional, el beneficio obtenido por la organización supera los 500.000 euros. Las víctimas recibían llamadas intimidatorias en las que se les exigía el pago de cantidades que podían rondar los 5.000 euros.

La investigación arrancó en mayo de 2025 tras la denuncia de una víctima y permitió detectar al menos 80 denuncias con un patrón similar en distintos puntos del país. Las pesquisas situaron el núcleo operativo de la red en Valencia, desde donde se gestionaban las amenazas, la captación de colaboradores y el movimiento del dinero.

Una rama asentada en Fuerteventura

La operación permitió además descubrir la conexión con una pareja asentada en Fuerteventura, dedicada presuntamente a la explotación sexual de mujeres. Las víctimas eran captadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales y portales de contactos, y posteriormente trasladadas desde la Península y otras islas.

Los investigadores acreditaron un sistema de explotación con mujeres en situación vulnerable, sometidas a control, restricciones de movimiento y dependencia de sus explotadores.

Según la investigación, esta rama en Fuerteventura facilitaba a la organización extorsionadora datos de clientes a cambio de 50 euros por cada contacto, información que luego era utilizada para reclamar dinero mediante amenazas.

Registros, armas, droga y gallos de pelea

Durante la operación se realizaron ocho registros en Valencia y uno en Fuerteventura. Los agentes intervinieron tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de pelea, dos armas cortas de fuego y 3.600 euros en efectivo.

La Policía sostiene que la organización utilizaba otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas y las peleas ilegales de gallos, para blanquear parte de los beneficios obtenidos con las extorsiones.

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Los detenidos están acusados de delitos de extorsión, blanqueo de capitales, organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y maltrato animal. Dos de ellos fueron arrestados además por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y favorecimiento de la inmigración irregular. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de siete personas.