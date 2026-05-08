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Aparatoso accidente en la GC-1: un camión pierde el remolque y provoca grandes retenciones

El vehículo, que sufrió el desprendimiento de parte de su estructura, obligó a extremar la precaución en la vía este viernes

Un camión pierde el remolque en plena carretera

Un camión pierde el remolque en plena carretera

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un tráiler sufrió un incidente este viernes sobre las 13:30 horas después de perder parte de su estructura durante la marcha. Según los primeros datos, el vehículo habría sufrido el desprendimiento del remolque o de la cabeza tractora, extremo que aún está pendiente de confirmación oficial.

Imagen de las retenciones sentido sur.

Imagen de las retenciones sentido sur. / Google Maps

El suceso obligó a extremar la precaución en la zona y generó expectación entre los conductores que circulaban por la vía. Por el momento, no han trascendido más datos sobre posibles heridos ni sobre las causas del incidente.

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