Aparatoso accidente en la GC-1: un camión pierde el remolque y provoca grandes retenciones
El vehículo, que sufrió el desprendimiento de parte de su estructura, obligó a extremar la precaución en la vía este viernes
Un tráiler sufrió un incidente este viernes sobre las 13:30 horas después de perder parte de su estructura durante la marcha. Según los primeros datos, el vehículo habría sufrido el desprendimiento del remolque o de la cabeza tractora, extremo que aún está pendiente de confirmación oficial.
El suceso obligó a extremar la precaución en la zona y generó expectación entre los conductores que circulaban por la vía. Por el momento, no han trascendido más datos sobre posibles heridos ni sobre las causas del incidente.
- Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
- Ingresada la afazata del avión medicalizado que llevó a infectados de hantavirus a Países Bajos
- El cadáver hallado en un solar de Telde pertenece a un hombre desaparecido desde 2024
- Las multas a propietarios de apartamentos en el sur de Gran Canaria siguen al alza un año después del decreto destinado a frenarlas
- El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
- El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
- Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el MV Hondius a Canarias y última hora de los nuevos contagios
- El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: 'Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día