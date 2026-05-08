Aparatoso accidente en la GC-1: un camión pierde el remolque y provoca grandes retenciones

Un tráiler sufrió un incidente este viernes sobre las 13:30 horas después de perder parte de su estructura durante la marcha. Según los primeros datos, el vehículo habría sufrido el desprendimiento del remolque o de la cabeza tractora, extremo que aún está pendiente de confirmación oficial.

Imagen de las retenciones sentido sur. / Google Maps

El suceso obligó a extremar la precaución en la zona y generó expectación entre los conductores que circulaban por la vía. Por el momento, no han trascendido más datos sobre posibles heridos ni sobre las causas del incidente.