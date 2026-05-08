Arrojan desde un coche una bolsa con seis cachorros recién nacidos en Telde
La Policía Local de Telde investiga a una pareja que presuntamente arrojó una bolsa con seis cachorros recién nacidos desde un vehículo en el barrio de Ojos de Garza
La Policía Local de Telde ha identificado a un hombre de 40 años y a una mujer de 27 como presuntos responsables de un delito de abandono y maltrato animal, después de que supuestamente arrojaran desde un vehículo una bolsa con seis cachorros recién nacidos para deshacerse de ellos.
La investigación comenzó el pasado 14 de abril, cuando un vecino localizó a los animales en el barrio de Ojos de Garza. El hombre paseaba con su perro cuando escuchó llantos procedentes del arcén de la vía. Al acercarse, encontró una bolsa de plástico negra con seis cachorros de apenas unos días de vida, envueltos en dos mantas. Tras rescatarlos, dio aviso a las autoridades.
A partir de las pesquisas realizadas, los agentes comprobaron que un vehículo se había detenido momentáneamente en la zona y que desde la ventanilla del conductor se había arrojado la bolsa. El coche fue identificado como un Renault Mégane gris, cuyo titular aseguró haber cedido el vehículo a otra persona.
Las investigaciones permitieron identificar a una pareja residente en el municipio de Ingenio como presunta autora de los hechos. Ambos fueron citados en dependencias policiales, donde inicialmente negaron haber abandonado a los animales. Según su versión, habían encontrado a los cachorros e intentaron entregarlos en un centro de protección animal.
Sin embargo, las comprobaciones policiales desmintieron ese relato, ya que el personal del centro negó que estas personas hubieran acudido con los perros. Además, los agentes consideran que existen indicios de una posible vinculación previa de los investigados con los animales.
Junto a los cachorros también fueron localizados posteriormente su madre y otros dos perros, todos ellos en situación de abandono.
Los animales fueron trasladados al albergue municipal, donde recibieron atención veterinaria. Pese a la rápida intervención, dos cachorros fallecieron esa misma noche y un tercero murió pocos días después debido al estado de debilidad en el que se encontraban.
Según el atestado policial, los cachorros fueron abandonados dentro de una bolsa cerrada, sin ventilación, lo que supuso un grave riesgo para su vida, especialmente por su corta edad y por las condiciones ambientales. La Policía Local subraya que, de no haber sido rescatados por el vecino, las posibilidades de supervivencia de las crías habrían sido prácticamente nulas.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Telde, que deberá determinar las posibles responsabilidades penales. Los investigados ya han pasado a disposición judicial, aunque por el momento no existe sentencia firme sobre los hechos.
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