Un detenido en Telde utilizaba una cesta y cuerdas para vender droga desde su domicilio

La Policía Nacional ha detenido en Telde a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, en una operación desarrollada por el Grupo de Policía Judicial de Estupefacientes.

La investigación se llevó a cabo durante la segunda quincena de marzo y permitió localizar un punto activo de venta de droga al menudeo, centrado principalmente en la distribución de cocaína y cocaína base, conocida como crack.

Durante las labores de vigilancia, los agentes detectaron varias transacciones ilícitas que confirmaron la actividad delictiva. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el sistema utilizado para la venta.

Según la Policía Nacional, el detenido realizaba las transacciones desde su domicilio, situado en una planta elevada. Los compradores llamaban al portero automático desde la vía pública y el investigado bajaba desde la ventana una cesta sujeta con cuerdas, con la que intercambiaba la droga por dinero sin necesidad de contacto directo.

Este método, según la investigación, le permitía agilizar las ventas debido a una discapacidad que limitaba su movilidad.

En el registro domiciliario, realizado el pasado 23 de abril, los agentes intervinieron 10 gramos de cocaína, 54 dosis de cocaína base, esteroides anabólicos, 285 euros en efectivo y útiles destinados a la preparación, dosificación y distribución de las sustancias estupefacientes.

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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. La Policía Nacional recuerda la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el tráfico de drogas y anima a comunicar cualquier indicio o sospecha relacionada con este tipo de actividades delictivas.