Un incendio en una oficina-contenedor genera una intensa humareda en Telde

Un incendio declarado a primera hora de este viernes en la zona de El Caracol-Las Huesas, en Telde, generó una intensa columna de humo negro visible desde distintos puntos del municipio.

Según los primeros datos del 112 Canarias, el aviso se recibió a las 7:54 horas por un fuego localizado en una oficina-contenedor situada en el Camino de El Caracol.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Policía Local de Telde, que trabajaron para controlar las llamas y asegurar la zona.

Un incendio en una oficina-contenedor provoca una gran humareda en El Caracol / LP/DLP

La humareda provocó alarma entre vecinos y conductores que circulaban por el entorno, ya que el humo podía observarse desde varios puntos de Telde durante los primeros minutos del incendio.

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Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el fuego ni si se han producido daños adicionales. El 112 no ha facilitado más datos hasta ahora.