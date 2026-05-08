Un incendio en una oficina-contenedor genera una intensa humareda en Telde
El fuego se originó en una oficina-contenedor en la zona de El Caracol-Las Huesas, generando una columna de humo visible desde varios puntos del municipio
Un incendio declarado a primera hora de este viernes en la zona de El Caracol-Las Huesas, en Telde, generó una intensa columna de humo negro visible desde distintos puntos del municipio.
Según los primeros datos del 112 Canarias, el aviso se recibió a las 7:54 horas por un fuego localizado en una oficina-contenedor situada en el Camino de El Caracol.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Policía Local de Telde, que trabajaron para controlar las llamas y asegurar la zona.
La humareda provocó alarma entre vecinos y conductores que circulaban por el entorno, ya que el humo podía observarse desde varios puntos de Telde durante los primeros minutos del incendio.
Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el fuego ni si se han producido daños adicionales. El 112 no ha facilitado más datos hasta ahora.
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