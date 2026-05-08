La jueza envía a prisión al investigado por la muerte de su bebé en Lanzarote

La magistrada que investiga a un hombre por la muerte de su hijo recién nacido en Tinajo (Lanzarote) ha acordado este viernes su ingreso en prisión provisional para evitar la destrucción de pruebas o que el detenido, que cuenta con antecedentes penales por violencia de género, continúe con su "actividad delictiva".

La jueza Silvia Muñoz, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, ha dictado un nuevo auto tras la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía. Le atribuye al investigado un presunto delito de homicidio doloso.

El proceso sigue su curso en un órgano judicial ordinario y no se ha inhibido a una sección especializada en violencia sobre la mujer porque, según sostiene la jueza, en este momento de la investigación no se puede hablar de un caso de violencia vicaria.

Habrá ampliación.