La jueza investiga si el bebé de Lanzarote murió tras sufrir un zarandeo por parte de su padre

La investigación por la muerte de un bebé de 23 días en Tinajo (Lanzarote) daba este viernes un giro radical. La magistrada que investiga el caso acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el padre del menor como presunto autor de un delito de homicidio doloso. La instructora descarta así la versión del investigado de que las lesiones se produjeron en un accidente de tráfico y apunta, en su lugar, a que el hombre zarandeó con fuerza a su hijo cuando se encontraban en el coche para que dejase de llorar.

Silvia Muñoz, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, dictó un nuevo auto tras la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía. El proceso sigue su curso en un órgano judicial ordinario y no se ha inhibido a una sección especializada en violencia sobre la mujer porque, según sostiene la jueza, en este momento de la investigación no se puede hablar de un caso de violencia vicaria.

La resolución determina que concurren "todos los supuestos" para adoptar la privación de libertad. En este sentido, recuerda que los hechos que se le imputan al varón pueden conllevar penas de prisión que oscilan entre los 10 y los 15 años, sin perjuicio de la posterior calificación jurídica por parte del Ministerio Público una vez avance la investigación.

Empezó a ponerse "morado"

El presunto crimen tuvo lugar en la mañana del 12 de abril, cuando el varón viajaba en su vehículo en compañía de su hijo recién nacido. El menor circulaba en la silla de seguridad instalada en el asiento del copiloto, y, a los pocos minutos de iniciar la marcha, empezó a sollozar.

Su padre reconoció días después, durante la reconstrucción de los hechos, que no podía soportar el llanto del bebé. Nervioso y alterado por la situación, supuestamente decidió agitar con fuerza el sistema de retención. No negó, en su declaración, que con esta acción el menor pudiera haberse golpeado en la cabeza.

La magistrada considera que el investigado era consciente de que dichos impulsos violentos sobre el cuerpo de su hijo recién nacido podían acabar con su vida. Segundos después, sus sospechas se confirmaron, pues notó que el menor empezaba a ponerse "morado" y dejaba de respirar.

El detenido confesó que "puede ser" que golpease al menor con su puño o con su mano

A pesar de que ya se hacía una idea de la gravedad de las lesiones, según el auto, en lugar de dirigirse con urgencia a buscar algún tipo de asistencia sanitaria continuó circulando otros 10 minutos. Después, frenó el coche, agarró con fuerza al bebé y, tal y como ejemplificó ante los investigadores, lo volvió a agitar, pese a que ya no tenía vida.

Lo siguiente que hizo fue regresar al domicilio en el que se encontraba la madre del menor, que en el pasado lo había denunciado por violencia de género y se había acogido a su derecho a no declarar. La jueza describe que omitió cualquier información sobre lo sucedido y se limitó a manifestarle que el bebé estaba "raro".

Intentos de reanimación

Su pareja lo acompañó hasta el coche, vio el grave estado en el que se encontraba su hijo e intentó realizarle la reanimación cardiopulmonar con hasta cuatro insuflaciones, mientras el varón conducía hasta el centro de salud de Tinajo. Sin embargo, cuando llegaron al lugar se encontraba cerrado, por lo que pidieron auxilio en la comisaría de la Policía Local, donde le realizaron las maniobras necesarias para reanimarlo con la ayuda de un enfermero franco de servicio.

También llegaron dos ambulancias hasta el lugar y, tras numerosos esfuerzos, lograron reanudar la función cardiaca del bebé y trasladarlo al Hospital Universitario Doctor José Molina Arosa de Arrecife. De allí, un helicóptero lo transportó hasta el Materno Infantil de Gran Canaria, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció tres días más tarde.

La autopsia preliminar practicada el 16 de abril fue la primera en revelar que la muerte había sido fruto de una acción violenta. La causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico por un golpe en la cabeza, lo que motivó la detención de su padre por parte de la Guardia Civil.

La magistrada considera que "existen solventes motivos" para atribuir al varón un homicidio doloso

La jueza valora que "existen solventes motivos" para atribuir al varón un homicidio doloso. El más relevante, el reconocimiento de los hechos por parte del investigado. Aunque no dio una explicación "plena y consciente" del traumatismo que recibió el menor, cuando le preguntaron si además de los zarandeos y movimientos violentos le golpeó en la cabeza con su puño o con su mano contestó que "puede ser".

El auto detalla que la prisión provisional tiene por objeto "evitar la posible desaparición de pruebas y vestigios que aun pudieran hallarse", así como evitar "que la actividad delictiva pudiera continuarse". La jueza tiene en cuenta "la intensidad inestable y violenta" desplegada por el presunto autor, a la vista de sus antecedentes por violencia machista.

24 minutos a solas

Las pesquisas de la Guardia Civil permitieron determinar que el varón permaneció 24 minutos a solas con el bebé antes de regresar al domicilio, cuando ya presentaba signos de extrema gravedad. También extrañó a los investigadores la presencia de sangre y fluido hemático en la nariz del menor desde el inicio de las maniobras de reanimación, circunstancia que no resulta compatible con un supuesto atragantamiento.

Tampoco concordaba la declaración inicial del investigado ante los agentes, que refería haber sufrido un accidente mientras conducía y tuvo que realizar varios volantazos, lo que habría provocado que el recién nacido empezara a encontrarse indispuesto.