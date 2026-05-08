Mata a su madre, la descuartiza y arroja el cadáver a un vertedero en Fuerteventura

La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre por acabar con la vida de su madre, descuartizarla y arrojar el cadáver al vertedero de Zurita, situado en la localidad de Puerto del Rosario (Fuerteventura). Los investigadores han adoptado esta medida después de encontrar el cuerpo desmembrado de Katty O., una mujer de 55 años y nacionalidad belga que las autoridades buscaban desde el lunes después de que una persona de su entorno reportase la desaparición.

La víctima, que residía en la Isla desde hacía varios años, fue vista por última vez en la localidad de Corralejo. El domingo había quedado con una amiga para pasar el día pero, como no le contestaba al teléfono ni atendía a sus llamadas, empezó a preocuparse.

Después de que transcurrieran 24 horas sin noticias de la belga, su amiga decidió acudir a la policía y presentar una denuncia. A partir de ese momento, se activó un intenso dispositivo para intentar localizarla o dar con alguna pista sobre su paradero. Su imagen, sonriente y ataviada con unas gafas de sol, empezó a difundirse por los grupos de personas desaparecidas junto a un teléfono de contacto.

Rastreos en la zona

Mientras tanto, los agentes estrechaban el cerco y se acercaban a averiguar lo que había pasado. Fruto de las pesquisas realizadas, pudieron deducir que los restos mortales de la mujer permanecían ocultos en la zona del vertedero. Y, a partir del miércoles, empezaron a rastrear a fondo el terreno.

Las sospechas se vieron finalmente confirmadas cuando apareció una parte del cuerpo. Los agentes del equipo de Homicidios intensificaron entonces las batidas en el lugar y, horas después, consiguieron hallar el resto del cadáver, así como los cuchillos y sierras que su hijo habría empleado para acabar con su vida.

La principal prueba que señala al varón como presunto autor del crimen son las imágenes de las cámaras de seguridad de un establecimiento. Los investigadores captaron cómo compraba las herramientas y se llevaba las bolsas de plástico en las que habría transportado los restos mortales de la mujer, según fuentes cercanas a la investigación. La fallecida tenía, además, otra hija.

El arrestado fue captado por las cámaras de seguridad cuando compraba los cuchillos y sierras

Con este, son dos los crímenes registrados esta semana en el Archipiélago. El primero tuvo lugar en la madrugada de este miércoles, cuando un hombre asesinaba a puñaladas a su pareja mientras dormía en una vivienda del municipio de Santa Úrsula, al norte de Tenerife.

La víctima del asesinato machista era Gema, una mujer de 57 años que había decidido cortar su relación sentimental con Manuel 15 días antes de los hechos. La mujer se marchó del municipio de su pareja de forma apresurada, dejando atrás sus pertenencias, y se fue a vivir al domicilio de su madre.

Semana negra en el Archipiélago

Gema no figuraba en el Sistema VioGen de protección a las víctimas de violencia de género. Varios vecinos de la calle Lomo Hilo y alrededores pudieron observar cómo el presunto asesino rondaba la casa de la mujer en la tarde y en la noche previas al ataque.

El detenido habría accedido a la vivienda con unas llaves para no despertar a los moradores. Después, armado con un cuchillo, se dirigió a la habitación donde dormía su pareja y arremetió contra ella. La madre y el hermano de la fallecida intentaron ayudarla, pero Manuel atacó a su suegra en el cuello y en el abdomen y le causó lesiones de gravedad.

Después, el investigado habría amenazado al hermano de la víctima con repetir sus acciones si intentaba detenerle. Acto seguido, huyó a la carrera y se dirigió a su casa, ubicada a poca distancia del lugar. Allí fue donde lo buscaron los agentes de la Guardia Civil, que procedieron a su arresto inmediato. Este viernes, la jueza acordaba su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de asesinato, otro de asesinato en grado de tentativa y amenazas.