Dos meses sin Ali Ouchen, desaparecido en un barco al sur de Gran Canaria: "Ya no sabemos cómo va a acabar esto"

Ali Ouchen, un hombre de 38 años cuya vida ha estado siempre ligada al mar, partió el 8 de marzo junto a un conocido en una pequeña embarcación para pescar, como ya había hecho otras tantas veces, en el sur de Gran Canaria. Pero ni él ni su lancha regresaron nunca a tierra. De este episodio se cumplen ya dos meses y las incógnitas aún rodean a la familia del varón, que intenta agotar todas las vías para intentar dar con su paradero o, al menos, con una pista que les ayude a mantener la esperanza.

"Ya no sabemos cómo va a acabar esto", asegura un representante de la familia, que prefiere exponer su preocupación desde el anonimato. A través de carteles y publicaciones en redes sociales difunden a diario la foto del desaparecido y una descripción física que ayude a identificarlo. Y piden colaboración a cualquier persona que ofrezca información "útil y verificable" sobre su paradero.

Ouchen tiene una complexión delgada, es moreno y lleva brackets en los dientes. Según la descripción facilitada a SOS Desaparecidos, mide 1,60 metros, tiene el pelo negro y ondulado y los ojos negros, además de un tatuaje de grandes dimensiones en un brazo.

Últimos rastros

Sus allegados presentaron una denuncia tras perder la pista del varón, la cual investiga en estos momentos el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. De las pesquisas practicadas hasta ahora se sabe que partió de la costa de Puerto Rico el día 8, acompañado de otro hombre de entre 40 y 50 años. Un marinero aseguró haberlo vuelto a ver el día 13 en el mismo puerto y, desde entonces, no hay más noticias sobre él.

La familia espera con anhelo cualquier rastro y trata de no dejarse llevar por los rumores de su entorno, que llegaron a afirmar que su lancha había aparecido "hecha polvo" en Lanzarote. Ahora, la principal hipótesis que manejan es que se encuentre secuestrado en alguna otra Isla. "Todo el mundo lo dice, por la situación en la que han pasado las cosas y que no aparece la barca por ningún lado", afirman desde su entorno.

"Es una persona que siempre ayuda a todo el mundo y no tenía ningún problema con nadie", afirma su familia

Otra de las cosas que más extraña a los familiares del desaparecido es que los investigadores les informaron de que en las cámaras de seguridad del muelle no se aprecian las embarcaciones atracadas tras su supuesto regreso, lo que no concuerda con el testimonio de uno de los marineros que relató haberlos visto.

Por otro lado, el entorno de su acompañante no ha presentado todavía ninguna denuncia por su supuesta desaparición en alta mar, aunque su familia les ha manifestado que lo están buscando para intentar dar con su paradero.

"Lo estamos viviendo de la peor manera que uno se puede imaginar", describe una de las personas allegadas a Ouchen. Su hijo pequeño, de 11 años, les pregunta a diario dónde se encuentra su progenitor. "Nosotros estamos desde que amanece hasta que oscurece en la calle hablando con todo tipo de personas que te puedes imaginar para sacar alguna información, pero no hay suerte", cuenta esta parte.

Pistas sobre su paradero

Al principio, no se extrañaron por su ausencia porque estaban acostumbrados a que se marchase de casa tres o cuatro días "porque se iba con alguna novia". Trabajaba como camarero en un establecimiento hotelero del sur de la Isla, pero dejó el puesto dos meses antes de su desaparición. "Él es una persona que siempre ayuda a todo el mundo, ya sea económicamente o con su propia mano, y no tenía ningún problema con nadie", relatan.

La familia pide que cualquier persona que sepa algo sobre el varón se ponga en contacto con ellos a través del número 600286901.