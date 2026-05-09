En busca y captura por dar una paliza a un empresario para robarle en un centro comercial del sur de Gran Canaria

La justicia ha dictado una orden europea de detención contra el principal investigado por dar una paliza, junto a otras seis personas, al dueño de un bar del centro comercial Puerto Rico (Mogán) para sustraerle el dinero que llevaba encima. Los investigadores han logrado localizar a dos de las personas implicadas en el suceso, si bien el presunto autor material del robo se encuentra fugado del país.

Los hechos se remontan a la madrugada de Navidad del año 2024. Los criminales vieron cómo el empresario Rachid G. sacaba un sobre con varios fajos de billetes para pagar unas copas en una discoteca del establecimiento y lo volvía a guardar en el bolsillo. Discretos, decidieron seguir sus pasos desde una distancia prudencial para, al verlo solo, acorralarle.

Presuntamente, los investigados llamaron a otros compinches que les acompañaron en el exterior de las galerías comerciales y les ayudaron a propinar una brutal paliza a la víctima en la avenida Tomás Roca Bosch. El agredido sufrió lesiones que lo dejaron inconsciente y tirado en el suelo.

Identificación de los implicados

A partir de ese momento, la Guardia Civil de Puerto Rico empezó a trabajar para identificar a los siete implicados. Finalmente, la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana encontró suficientes indicios a finales del año pasado para abrir diligencias previas contra tres personas, aunque no ha logrado dar con el paradero de uno de ellos, identificado con las iniciales A. E. A.

La investigación se dirige contra los varones M. E. A. y A. A., hacia quienes la jueza Raquel Lora Peón ha practicado la toma de declaración. De la misma forma, ha ordenado otras medidas dirigidas a esclarecer los hechos, como la emisión de un informe forense sobre las lesiones que sufrió el empresario o las declaraciones de los testigos que presenciaron los hechos, entre ellos el dueño de la discoteca donde el agredido sacó el dinero.

Los criminales dejaron inconsciente a la víctima en el suelo tras golpearle para quitarle el dinero de la recaudación

Esa noche, sobre las tres de la madrugada, Rachid G. cerró su local, hizo la caja y comprobó la recaudación, la cual guardó en un sobre que se metió en el bolsillo. Después, decidió acompañar a unos clientes del establecimiento e ir a tomar algo a una discoteca situada en las mismas galerías.

La denuncia del empresario recoge que permaneció aproximadamente dos horas en el lugar antes de acercarse a la barra para pagar las consumiciones. Uno de los presuntos agresores observó cómo sacaba el efectivo y se guardaba la cuantía sobrante en el bolsillo del pantalón, un gesto que le hizo fijar su objetivo y elaborar un plan sobre la marcha.

La víctima narró que subió las escaleras que iban del sótano a la planta baja del local para coger un taxi y marcharse a su casa. Sin embargo, pronto notó que alguien seguía sus pasos mientras hablaba por teléfono y, al llegar a la calle, dos vehículos que circulaban a gran velocidad por la carretera detuvieron la marcha. De los automóviles se bajaron cuatro jóvenes que corrieron directamente hacia él.

Le siguieron hasta la calle

En breves instantes, llegaron el varón que le siguió desde la discoteca y otros dos individuos, que formarían parte de una supuesta banda dedicada a robar sobre todo a turistas en la localidad de Puerto Rico. Según la versión del denunciante, uno de los implicados le empujó mientras el resto formaba un coro a su alrededor y empezaba a golpearle hasta caer inconsciente.

Todo ello, se investiga, con la finalidad de hacerse con los 730 euros que llevaba fruto de la recaudación de su jornada de trabajo, además del reloj que tenía en la muñeca y que está valorado en 800 euros.

Captado por las cámaras de seguridad

La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad y la agresión solo se detuvo después de que un policía local pasó con su motocicleta e intervino en el lugar. En ese momento, los agresores se dieron a la fuga echándose a correr hacia el centro comercial y abandonaron los coches empleados. Esta acción de dejar los vehículos atrás permitió a los agentes registrar las matrículas para intentar dar con su paradero.

El empresario, representado por el letrado Rafael Tarajano, fue trasladado al Hospital San Roque Meloneras en una ambulancia. Sufrió una brecha en el rostro como consecuencia de los puñetazos, por los que tuvo que recibir siete puntos de sutura, además de otras contusiones en la cabeza, la cara y la mandíbula.