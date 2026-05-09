Grave incendio en una vivienda de Arrecife: una mujer afectada y muere un perro
El fuego se originó en un apartamento de la azotea de un edificio de tres alturas, en el barrio capitalino de La Vega
Un incendio declarado en la tarde del pasado viernes en una vivienda de la calle José Ortega y Gasset, en el barrio de La Vega, en Arrecife (Lanzarote), movilizó a efectivos de emergencias y obligó al traslado de una mujer al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.
Según la información facilitada al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, el fuego se originó en un pequeño apartamento situado en la azotea de un edificio de tres alturas. En un primer momento se alertó de que una mujer permanecía en el interior sin poder abandonar la vivienda.
A la llegada de los equipos de emergencia, la afectada ya había conseguido salir del inmueble y estaba siendo atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.
Los daños se concentraron en el salón de la vivienda
Los bomberos procedieron a sofocar las llamas, que afectaron principalmente al salón del apartamento y a ventilar el inmueble. Además, el resto de la vivienda sufrió daños provocados por el humo y las altas temperaturas generadas durante el incendio.
Durante las labores de extinción, los efectivos localizaron un perro fallecido en el interior del inmueble.
En el operativo participaron también agentes de la Policía Nacional, Policía Local de Arrecife y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
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