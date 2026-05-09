La Policía Nacional intercepta un paquete con toallas que ocultaban droga en la cárcel Las Palmas I
Los agentes han requisado 18,30 gramos de cocaína y 5,27 gramos de heroína tras una inspección rutinaria en la prisión
La Policía Nacional interceptó un paquete con drogas en la prisión de Las Palmas I en el que halló 18,30 gramos de cocaína y 5,27 gramos de heroína que se ocultaban en las costuras de unas toallas, ha informado la Jefatura Superior de Canarias en un comunicado.
El paquete con la droga fue interceptado el pasado 4 de mayo, cuando los perros Harry y Alma marcaron la posible presencia de droga en un paquete que contenía toallas, indica la nota.
Anomalías en las costuras de las toallas
Así mismo, detalla que el envío fue sometido a un examen mediante escáner en el que se detectaron anomalías en las costuras de las prendas y, tras su revisión, los agentes confirmaron que en su interior se ocultaban sustancias estupefacientes que fueron requisadas.
La Policía ha informado de que se trata de un servicio rutinario en el marco de actuaciones de control y prevención de entrada de sustancias estupefacientes en el recinto.
Añade que los controles de la Unidad de Guías Caninos, en colaboración con Instituciones Penitenciarias, se desarrollan de forma periódica y tienen como objetivo localizar sustancias estupefacientes, tanto en el interior del centro como en la zona de paquetería de familiares que tienen como destino a los internos.
- Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
- Mata a su madre, la descuartiza y arroja el cadáver a un vertedero en Fuerteventura
- El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
- Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el MV Hondius a Canarias y última hora de los nuevos contagios
- El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: 'Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día
- Aparatoso accidente en la GC-1: un camión pierde el remolque y provoca grandes retenciones
- Dos meses sin Ali Ouchen, desaparecido en un barco al sur de Gran Canaria: 'Ya no sabemos cómo va a acabar esto
- Luis García patenta el 'UD Las Palmas-PSG': 'Es el mejor ejemplo y tenemos ese nivel de compromiso