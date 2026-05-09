La Policía Nacional intercepta un paquete con toallas que ocultaban droga en la cárcel Las Palmas I

La Policía Nacional interceptó un paquete con drogas en la prisión de Las Palmas I en el que halló 18,30 gramos de cocaína y 5,27 gramos de heroína que se ocultaban en las costuras de unas toallas, ha informado la Jefatura Superior de Canarias en un comunicado.

El paquete con la droga fue interceptado el pasado 4 de mayo, cuando los perros Harry y Alma marcaron la posible presencia de droga en un paquete que contenía toallas, indica la nota.

Anomalías en las costuras de las toallas

Así mismo, detalla que el envío fue sometido a un examen mediante escáner en el que se detectaron anomalías en las costuras de las prendas y, tras su revisión, los agentes confirmaron que en su interior se ocultaban sustancias estupefacientes que fueron requisadas.

La Policía ha informado de que se trata de un servicio rutinario en el marco de actuaciones de control y prevención de entrada de sustancias estupefacientes en el recinto.

Añade que los controles de la Unidad de Guías Caninos, en colaboración con Instituciones Penitenciarias, se desarrollan de forma periódica y tienen como objetivo localizar sustancias estupefacientes, tanto en el interior del centro como en la zona de paquetería de familiares que tienen como destino a los internos.