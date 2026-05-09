Rescatan a ocho patitos atrapados en un aljibe de gran profundidad en Lanzarote

Efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote participaron el pasado viernes en el rescate de varias aves atrapadas en un aljibe situado en la zona de La Degollada, dentro del municipio de Yaiza.

La actuación se produjo después de que la Policía Local de Yaiza alertara de la presencia de varios patitos que no podían salir por sus propios medios del interior de una gran cavidad son agua. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, algunos animales ya habían fallecido antes de la llegada de los equipos de rescate.

Los bomberos accedieron al interior del aljibe

Una vez en el lugar, los bomberos comprobaron que al menos ocho patitos permanecían atrapados en el fondo del aljibe, de considerable profundidad y difícil acceso.

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el pasado viernes, en el rescate de patos en un aljibe de La Degollada / La Provincia

Para llevar a cabo el operativo, dos efectivos descendieron al interior de la estructura y consiguieron sacar a las aves sin que sufrieran daños durante la intervención.