Un ciclista herido tras colisionar con una guagua en Santa Brígida

Un ciclista de 37 años resultó herido este domingo tras colisionar con una guagua en la carretera GC-15, a la altura de Portada Verde, en el municipio de Santa Brígida, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias.

El afectado sufrió diversas contusiones de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Perpetuo Socorro, en Las Palmas de Gran Canaria.

El aviso se recibió a las 14:07 horas en el Centro Coordinador de Emergencias, que activó de inmediato los recursos necesarios. A su llegada, el personal sanitario del SUC asistió al ciclista antes de evacuarlo al centro hospitalario.

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Por su parte, efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.