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Los cuatro perros de Katty buscan hogar tras su muerte: piden ayuda para no separarlos

Tras el ingreso en prisión provisional de Aarón por el presunto descuartizamiento de Katty, su entorno intenta encontrar familias para los animales que quedaron sin cuidadora

Los perros de Katty

Los perros de Katty / La Provincia

Bruno Betancor

La muerte de Katty ha dejado una segunda urgencia que también moviliza a quienes la conocían: sus cuatro perros necesitan nuevos hogares. Tras el trágico fallecimiento de la mujer y el ingreso en prisión provisional de Aarón, investigado por su presunta relación con el descuartizamiento, el entorno de la víctima ha lanzado un llamamiento para evitar que los animales queden desamparados.

La petición, difundida a través de redes sociales, explica que lo ideal sería que los cuatro perros pudieran permanecer juntos. Sin embargo, quienes están intentando encontrarles una salida reconocen que esa opción puede ser complicada. Por eso, también consideran una buena alternativa que sean adoptados por parejas, especialmente en el caso de los animales más vulnerables.

Tres de los perros son de pequeño tamaño y de edad avanzada. Uno de ellos, Daisy, presenta problemas de salud: está ciega de un ojo y se cree que también podría ser sorda. El cuarto animal es Max, un cruce de pastor alemán de tamaño mediano que Katty había recogido apenas una semana antes de morir. Según el mensaje compartido, Max está muy asustado y sería importante que pudiera quedarse junto a, al menos, uno de los otros perros.

El caso ha generado una oleada de preocupación en Canarias no solo por la gravedad de la investigación judicial, sino también por la situación de los animales que dependían de Katty. En España, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece como finalidad promover la tenencia responsable, fomentar la protección animal y luchar contra el maltrato y el abandono.

La prioridad ahora es encontrar familias responsables, capaces de asumir el cuidado de perros mayores, algunos con necesidades especiales y otros con miedo tras una situación traumática. En estos casos, las protectoras suelen recordar que la adopción debe hacerse con calma, compromiso y acompañamiento veterinario, especialmente cuando los animales han sufrido cambios bruscos en su entorno.

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El llamamiento insiste en que no se trata solo de buscar un techo, sino de garantizar estabilidad. Los perros que han convivido juntos pueden sufrir estrés al separarse, más aún si son mayores o si presentan discapacidad visual o auditiva. Por eso, la opción de mantenerlos unidos o en parejas aparece como la solución más deseada por quienes están gestionando la ayuda.

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