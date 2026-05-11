Detenidas dos personas tras el robo de joyas en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha esclarecido un robo con fuerza cometido en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria y ha detenido a dos personas por su presunta implicación en los hechos y en la posterior venta de las joyas sustraídas.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada el pasado 12 de abril, cuando una mujer comunicó que, mientras se encontraba fuera de su domicilio, alguien había accedido a su vivienda tras forzar una ventana.

Del interior del inmueble fueron sustraídas numerosas joyas y efectos de valor, entre ellos cadenas, pulseras, anillos, relojes, otros objetos personales y pequeñas cantidades de dinero en efectivo.

Las pesquisas del Grupo de Policía Judicial permitieron detectar la venta de varias de las joyas en establecimientos de compraventa de oro de la capital grancanaria. Los agentes identificaron como vendedora a una mujer que había realizado distintas operaciones entre los días 14 y 21 de abril.

La mujer fue detenida en un establecimiento de compraventa cuando presuntamente intentaba vender una nueva joya sustraída. Además, los agentes intervinieron otros lotes que ya habían sido comercializados.

Durante la investigación, la detenida manifestó que las joyas se las había proporcionado un hombre, que posteriormente fue identificado. Los agentes establecieron un dispositivo para localizarlo y finalmente fue detenido el 28 de abril como presunto autor material del robo con fuerza en el domicilio.

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La Policía Nacional logró recuperar la totalidad de las joyas sustraídas, que fueron reconocidas por la víctima y entregadas posteriormente en calidad de depósito. Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.