Grave vuelco en la GC-1, en Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 24 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la autopista GC-1, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El siniestro se produjo durante la madrugada del pasado viernes 9 de mayo, cuando el vehículo en el que circulaba volcó por causas que están siendo investigadas por la Guardia Civil.

El accidente tuvo lugar concretamente a la altura de la potabilizadora, en una de las principales vías de acceso y salida de la capital grancanaria. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 00:57 horas, momento en el que varios alertantes informaron del vuelco de un turismo en plena carretera.

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato un amplio operativo de emergencia para atender la incidencia y garantizar la seguridad en la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, agentes de la Guardia Civil y personal del servicio de conservación de carreteras.

El conductor sufrió politraumatismos graves

Según la valoración realizada por el personal sanitario del SUC, el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Debido a la gravedad de las lesiones, fue necesario movilizar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

Cuando los recursos sanitarios llegaron al punto del accidente, el ocupante del vehículo ya había sido liberado del interior del coche gracias a la actuación de otros ciudadanos que se encontraban en la zona. Esa rápida intervención permitió que los sanitarios pudieran comenzar de inmediato la asistencia médica al herido.

El joven fue estabilizado dentro de la ambulancia medicalizada antes de ser trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó para recibir atención especializada.

Importante despliegue de emergencias en la GC-1

La magnitud del accidente obligó a desplegar distintos recursos de seguridad y emergencias para asegurar la zona y evitar nuevos incidentes en la vía.

Los bomberos procedieron a asegurar el vehículo siniestrado y colaboraron con el resto de efectivos desplazados hasta el lugar del vuelco. Mientras tanto, la Guardia Civil se encargó de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente y regular el tráfico en la autopista mientras duraron las labores de asistencia.

Además, operarios del servicio de conservación de carreteras realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento de la calzada para restablecer la circulación con normalidad y retirar posibles restos peligrosos derivados del siniestro.