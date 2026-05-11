Un hombre de 54 años sufre una caída de seis metros en una zona de acantilados en Lanzarote
El hombre, de 54 años y nacionalidad británica, ha sido trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa con policontusiones moderadas
Un hombre de 54 años y nacionalidad británica ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en una zona de acantilados en Cortijo Viejo, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. El incidente se produjo a las 07:09 horas de este domingo, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que una persona había caído en la escollera de una zona de difícil acceso.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el Servicio de Urgencias Canario, con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, y agentes de la Policía Local.
Según informó el Consorcio, el afectado se precipitó desde una altura aproximada de seis metros en una zona rocosa próxima a Puerto Calero, en el entorno del Hotel Hesperia. A su llegada, los bomberos realizaron una primera valoración y comprobaron que presentaba un corte en la cabeza y una posible lesión en la cadera.
Los efectivos inmovilizaron al herido con collarín y material específico para rescates en zonas de difícil acceso. Posteriormente, lo colocaron en una camilla nido y lo trasladaron hasta la ambulancia.
El personal del SUC asistió al hombre, que presentaba policontusiones de carácter moderado, y lo trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa.La Policía Local se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
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