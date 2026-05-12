Un accidente múltiple con una guagua escolar colapsa la GC-1 hacia Las Palmas de Gran Canaria

La circulación en la GC-1 en dirección hacia Las Palmas de Gran Canaria se ha visto gravemente afectada en la mañana de este martes tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados varios vehículos, entre ellos una guagua de transporte escolar.

El siniestro se produjo a la altura de la potabilizadora, en uno de los tramos con mayor densidad de tráfico de la Isla, provocando importantes retenciones tanto en la propia autopista como en varios enlaces de acceso desde Telde y municipios cercanos.

Las colas llegan ya hasta la zona de Carrizal, generando importantes dificultades para miles de conductores que se desplazan hacia la capital grancanaria a primera hora de la mañana.

Una mujer herida leve y menores ilesos

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de emergencias, entre ellos bomberos, Guardia Civil, unidades policiales y ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el accidente se saldó con una mujer herida de carácter leve, que presentó dolor en el pecho tras la colisión y fue trasladada al Hospital San Roque para una valoración médica.

Por su parte, todos los menores que viajaban en la guagua escolar resultaron ilesos y no precisaron asistencia sanitaria.

Atasco kilométrico en la principal vía de la Isla

El accidente ha generado un importante colapso circulatorio en la principal vía de conexión de Gran Canaria, con tráfico muy lento en sentido norte y retenciones que continúan creciendo durante la mañana.

El colapso circulatorio se extiende además al interior de Telde, donde numerosos conductores están utilizando la carretera vieja como vía alternativa, generando también importantes retenciones en varias zonas del municipio.

Los servicios de emergencia y tráfico trabajan en la zona para retirar los vehículos implicados y tratar de recuperar la normalidad en la circulación.