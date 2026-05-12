Detenido un hombre por robar en viviendas de lujo en Arguineguín

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas dio por finalizada una operación con la identificación y detención del presunto autor de varios robos con fuerza en viviendas de una zona residencial de lujo de Arguineguín. La actuación se inició tras detectarse, en el mes de abril, un repunte de actividad delictiva en una urbanización del núcleo turístico.

Según la investigación, el ahora detenido habría actuado de forma coordinada con otra persona que aún no ha sido localizada y accedió al interior de tres parcelas en un corto periodo de tiempo. Los hechos se enmarcan en asaltos a inmuebles dentro de la misma zona.

Robos descalzo

El procedimiento, según cuenta la Guardia Civil, se basaba en el escalo de muros perimetrales de gran altura, en un caso por encima de los cuatro metros, para después merodear por terrazas y garajes. Una vez dentro, comprobaba el cierre de puertas y ventanas con el objetivo de acceder a las estancias principales.

Durante esa incursión, el autor sustrajo del garaje de una de las viviendas dos vehículos de movilidad personal, en concreto patinetes eléctricos valorados en 900 euros. En otra propiedad, los sistemas de seguridad registraron que permaneció en el interior durante unos 50 minutos y que llegó a manipular y desconectar el cableado de cámaras de videovigilancia para tratar de evitar su detección; los agentes también señalaron que cometía los robos descalzo.

La manipulación de la cámara que lo delató

La Guardia Civil centró las pesquisas en el visionado de grabaciones de seguridad de las viviendas afectadas, de donde obtuvo un fotograma nítido del rostro de uno de los autores cuando intentaba inutilizar una cámara. Los agentes lo reconocieron por una detención previa, apenas dos días antes por otro hecho delictivo, y por coincidir la indumentaria: una chaqueta tricolor y una gorra de una marca deportiva.

Con un dispositivo de búsqueda activado, el 11 de abril componentes de la Policía Local localizaron al sospechoso en una zona de tránsito de la localidad y la Guardia Civil procedió a su detención. En el momento del arresto, portaba las mismas prendas de ropa utilizadas durante los asaltos, según las diligencias.

Las actuaciones, junto con el detenido, fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que decretó su ingreso en prisión. Sobre el investigado pesaba además una orden de búsqueda, mientras continúa la localización de la segunda persona presuntamente implicada.