Una cita en Playa del Inglés destapa un presunto patrón criminal en Canarias

Lo que comenzó como un encuentro a través de una aplicación de citas terminó convirtiéndose en una investigación por homicidio que ha destapado un presunto patrón criminal entre Gran Canaria y Tenerife.

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un joven de 23 años y a una mujer de 43 por su supuesta implicación en la muerte violenta de un ciudadano alemán de 82 años ocurrida el pasado mes de marzo en Playa del Inglés.

La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas, se inició después de que el Juzgado notificara el fallecimiento de la víctima, que había permanecido ingresada en el Hospital Insular tras sufrir una agresión en el sur de Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 14 al 15 de marzo en las inmediaciones de un complejo hotelero de Playa del Inglés, donde el hombre residía temporalmente. Según las pesquisas, la víctima fue localizada semiinconsciente y con abundante sangrado en la cabeza antes de ser trasladada al centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones.

Un encuentro a través de una aplicación de citas

El análisis de cámaras de seguridad y las declaraciones recopiladas permitieron reconstruir los movimientos previos al crimen. Las grabaciones mostraron cómo la víctima entraba y salía repetidamente del complejo aparentemente esperando a alguien hasta encontrarse finalmente con un joven de 23 años.

Los investigadores determinaron que ambos accedieron juntos al apartamento después de haberse conocido mediante una aplicación de citas. Aproximadamente ochenta minutos más tarde abandonaron el inmueble y, según las imágenes, se produjo una agresión repentina mientras el sospechoso manipulaba el teléfono móvil de la víctima. El hombre cayó al suelo tras el ataque.

La Policía sostiene que el presunto autor huyó posteriormente del lugar llevando consigo dos teléfonos móviles mientras varias personas auxiliaban al octogenario. El informe médico forense confirmó después que la muerte tenía etiología homicida.

Un posible patrón criminal

Durante la investigación, los agentes detectaron un supuesto patrón delictivo reiterado. Según las diligencias policiales, el principal investigado seleccionaba víctimas vulnerables mediante aplicaciones de citas para posteriormente sustraerles los teléfonos móviles e intentar acceder a aplicaciones bancarias y servicios financieros digitales vinculados a los dispositivos.

Además, las pesquisas permitieron relacionar al sospechoso con hechos similares en distintos puntos del territorio nacional y confirmar desplazamientos frecuentes entre Tenerife y Gran Canaria junto a una mujer de 43 años, presuntamente implicada en tareas de logística y movilidad.

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Detenidos en Santa Cruz de Tenerife

Finalmente, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta Santa Cruz de Tenerife, donde localizaron y detuvieron a ambos sospechosos mientras realizaban vida normal en la capital tinerfeña.Tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó el ingreso en prisión del presunto autor material del homicidio.