Detenido en Telde por fingir durante meses ser víctima de amenazas, ataques homófobos e intentos de agresión

La Policía Nacional ha detenido en Telde a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito continuado de simulación de delito después de que, supuestamente, llevara meses denunciando hechos falsos relacionados con amenazas, agresiones y ataques homófobos que nunca llegaron a producirse.

La investigación policial comenzó a principios de 2026 tras detectarse un elevado número de denuncias y llamadas de emergencia realizadas por el ahora detenido tanto al 091 como al 112. En todas ellas, el hombre afirmaba haber sido víctima de distintos delitos de gravedad que, según trasladaba a los agentes, ponían en riesgo su integridad física.

Entre los supuestos episodios denunciados figuraban amenazas graves, daños en su vehículo, incendios provocados en los accesos de su domicilio e incluso intentos de agresión con armas blancas. El investigado también aseguró haber sufrido ataques de carácter homófobo, unos hechos que generaron especial preocupación debido a la gravedad de las acusaciones planteadas.

La investigación desmontó el relato del detenido

Ante la reiteración de las denuncias y la aparente gravedad de los hechos descritos, los agentes activaron distintos dispositivos de investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.

La operación incluyó vigilancias, entrevistas con testigos y un análisis exhaustivo de imágenes, mensajes y llamadas telefónicas vinculadas con los incidentes denunciados. Los investigadores también revisaron la documentación médica aportada por el hombre, quien llegó a presentar informes relacionados con supuestas lesiones derivadas de los ataques que afirmaba haber sufrido.

Las diligencias derivaron incluso en actuaciones judiciales en distintos juzgados de Telde debido a la naturaleza de las denuncias presentadas. Sin embargo, tras meses de investigación, la Policía Nacional concluyó que ninguno de los hechos denunciados había ocurrido realmente.

Los agentes comprobaron que no existían pruebas objetivas que acreditaran las amenazas, agresiones o daños denunciados y determinaron finalmente que el relato sostenido por el investigado carecía de veracidad.