Una conductora sufre un problema grave de salud en plena Avenida Marítima
La mujer tuvo que detener su vehículo a la altura del subterráneo de Santa Catalina y fue asistida por los servicios de emergencia.
Los servicios de emergencia intervinieron durante la tarde de este miércoles, 13 de mayo, en la autovía marítima de Las Palmas de Gran Canaria, en dirección sur, tras registrarse una incidencia sanitaria con la conductora de un vehículo.
Según la información facilitada, la mujer tuvo que detener la circulación de su coche debido a un problema grave de salud cuando circulaba a la altura del subterráneo de Santa Catalina.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos que asistieron a la conductora mientras se activaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), encargada de prestar atención sanitaria a la afectada.
La intervención se produjo en una de las principales vías de acceso de la capital grancanaria, por lo que la presencia de los servicios de emergencia pudo generar retenciones puntuales en la zona durante la actuación.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de salud de la conductora ni sobre las circunstancias concretas del incidente.
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