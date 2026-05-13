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La familia de Airam revela nuevas pistas sobre su paradero tras casi tres meses desaparecido

Testigos sitúan al joven en varios puntos de la Isla semanas después de su desaparición durante Los Indianos mientras la Guardia Civil mantiene activo el operativo terrestre y submarino

Airam.

Airam. / La Provincia

Bruno Betancor

La desaparición de Airam Concepción Afonso continúa manteniendo en vilo a La Palma. Cuando se cumplen ya 85 días desde la última vez que se tuvo constancia de su paradero, la investigación ha vuelto a ganar impulso gracias a nuevos testimonios que podrían ayudar a reconstruir el recorrido realizado por el joven de 20 años tras desaparecer durante la celebración de Los Indianos, el pasado 16 de febrero.

El caso, que ha generado una enorme movilización social y numerosos operativos de búsqueda en distintos puntos de la Isla, sigue abierto y bajo seguimiento de la Guardia Civil. Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de encontrar alguna pista definitiva que permita localizar al vecino de El Paso.

En las últimas semanas han surgido nuevos avistamientos que apuntan a posibles desplazamientos de Airam por distintos municipios de La Palma. Estas informaciones han llevado nuevamente el foco hacia la vertiente oriental de la Isla, especialmente a la zona de Los Cancajos, donde se habría producido uno de los últimos testimonios sobre su presencia.

Testimonios recientes sitúan a Airam entre El Paso y la vertiente este

El padre del joven, Francisco Concepción, ha explicado públicamente algunos de los datos recopilados por la familia en los últimos días. Según detalló en declaraciones realizadas en un programa de La Radio Canaria, varias personas aseguran haber visto a Airam semanas después de su desaparición inicial.

Uno de esos testimonios lo ubica en la carretera de La Cumbre, concretamente en el cruce del camino de La Hilera, una zona de conexión entre El Paso y municipios del este de La Palma como Breña Alta y Santa Cruz de La Palma.

Las informaciones recabadas por el entorno familiar dibujan un posible itinerario complejo y cambiante. La principal hipótesis es que el joven habría recorrido distintos puntos de la Isla moviéndose entre la costa este y el interior palmero.

Los testimonios más recientes apuntan a dos zonas concretas:

Noticias relacionadas

  • El Barranco de Aguacencio, en San Pedro, donde habría sido visto hace aproximadamente 25 días.
  • La zona turística de Los Cancajos, donde se produjo el último avistamiento conocido hace unas tres semanas.

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