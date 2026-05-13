El método del “familiar en apuros” deja una estafa de más de 62.000 euros en Canarias

Durante meses pensó que estaba ayudando a un familiar cercano. Un viaje de fin de curso, problemas de vivienda, gastos médicos o pequeñas urgencias económicas parecían justificar cada nueva transferencia. Pero detrás de los mensajes no estaba su sobrino, sino presuntamente un hombre que conocía perfectamente el entorno familiar.

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un varón de 28 años acusado de estafar más de 62.000 euros mediante el conocido método del “familiar en apuros”, una modalidad cada vez más frecuente que se basa en la manipulación emocional y la confianza.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una mujer que aseguró haber sido víctima de una estafa continuada desde junio de 2025. Según relató a los agentes, durante meses estuvo recibiendo mensajes y solicitudes económicas de una persona que creía que era su sobrino.

Convencida de que realmente estaba ayudando a un familiar en dificultades, la víctima realizó numerosas transferencias bancarias y compras de distintos artículos. Entre las peticiones figuraban supuestos gastos relacionados con tratamientos médicos, ayuda para una vivienda o necesidades personales.

Un engaño construido desde la confianza

Las pesquisas policiales permitieron descubrir que el presunto autor había trabajado anteriormente como cuidador del sobrino de la víctima. Según la investigación, ese vínculo le permitió acceder a información personal y detalles familiares que después habría utilizado para hacer creíble el engaño.

La familia había decidido despedir al investigado meses antes debido a comportamientos que les generaban desconfianza y a sus continuas peticiones de dinero.

Tras perder el empleo, el hombre habría aprovechado todos esos datos para hacerse pasar por el sobrino mediante mensajes y solicitudes económicas que lograron mantener la estafa activa durante meses.

Más de 62.000 euros estafados

El fraude salió finalmente a la luz durante una reunión familiar, cuando el verdadero sobrino aseguró desconocer por completo las peticiones realizadas en su nombre.

A partir de ese momento se inició una investigación que culminó con la identificación y detención del sospechoso el pasado 6 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la Policía Nacional, el importe total de las transferencias y compras realizadas por la víctima ascendió a 62.755 euros. Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial.