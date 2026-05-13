Un motorista herido tras una caída junto a la Estación de Guaguas de San Telmo
La Policía Local intervino en la avenida Rafael Cabrera, en Las Palmas de Gran Canaria, y una ambulancia del SUC trasladó al afectado al Hospital Insular
Un motorista resultó herido este miércoles, 13 de mayo, tras sufrir una caída en la avenida Rafael Cabrera, a la altura de la Estación de Guaguas de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. El incidente se produjo alrededor de las 14.30 horas, en una zona de alta circulación y gran afluencia de peatones, guaguas, taxis y vehículos particulares.
Según la información disponible, efectivos de la Unidad de Distritos y Tráfico intervinieron en el lugar del accidente para atender la incidencia y ordenar la circulación en el entorno. La caída se produjo frente a la estación de guaguas, uno de los puntos neurálgicos de movilidad de la capital grancanaria, especialmente activo durante las horas centrales del día.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos recursos sanitarios asistieron al motorista y procedieron posteriormente a su traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
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