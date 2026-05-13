Un motorista herido tras una caída junto a la Estación de Guaguas de San Telmo

Un motorista resultó herido este miércoles, 13 de mayo, tras sufrir una caída en la avenida Rafael Cabrera, a la altura de la Estación de Guaguas de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. El incidente se produjo alrededor de las 14.30 horas, en una zona de alta circulación y gran afluencia de peatones, guaguas, taxis y vehículos particulares.

Según la información disponible, efectivos de la Unidad de Distritos y Tráfico intervinieron en el lugar del accidente para atender la incidencia y ordenar la circulación en el entorno. La caída se produjo frente a la estación de guaguas, uno de los puntos neurálgicos de movilidad de la capital grancanaria, especialmente activo durante las horas centrales del día.

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Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos recursos sanitarios asistieron al motorista y procedieron posteriormente a su traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.