La Policía Local de Mogán detiene a un hombre con 15 dosis de presunta cocaína
Los agentes observaron a dos personas en actitud sospechosa y detuvieron a uno de ellos tras encontrarle 15 dosis y 590 euros en efectivo
Una actitud nerviosa y varios movimientos sospechosos terminaron desencadenando una intervención policial en pleno centro comercial de Arguineguín durante la madrugada.
La Policía Local de Mogán ha detenido a un hombre acusado de un presunto delito contra la salud pública tras ser sorprendido con varias dosis de presunta cocaína listas para su distribución y dinero fraccionado en efectivo.
La actuación tuvo lugar durante la madrugada del pasado 8 de mayo en el Centro Comercial Áncora, en Arguineguín, donde agentes de paisano desplegados en la zona observaron a dos personas en actitud sospechosa dentro de uno de los establecimientos.
Según informó la Policía Local de Mogán, uno de los hombres, conocido por actuaciones policiales anteriores, mostró un comportamiento especialmente nervioso al percatarse de la presencia de los agentes.
Quince dosis termoselladas y dinero en efectivo
Tras intervenir e identificar a los sospechosos, los policías localizaron durante el registro un envoltorio oculto que contenía quince dosis termoselladas de presunta cocaína, con un peso total de 7,59 gramos, además de 590 euros fraccionados en billetes.
Los agentes consideraron que la cantidad de droga intervenida superaba los límites establecidos para consumo propio, por lo que procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública.
Refuerzo de los controles contra el menudeo
El detenido fue trasladado posteriormente a las dependencias de la Policía Local de Mogán, donde se tramitaron las diligencias antes de su entrega, junto a los efectos intervenidos, al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico para su puesta a disposición judicial.
Desde el Ayuntamiento de Mogán señalan que la Policía Local ha intensificado en los últimos meses los operativos específicos contra el menudeo de droga en distintas zonas del municipio, dentro de las medidas orientadas a reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana.
- Los propietarios de viviendas vacías podrán recibir hasta 600 euros al mes durante siete años si las destinan al alquiler asequible
- Asesinato en Fuerteventura: Aaron mató y descuartizó a su madre porque se negó a darle 3.000 euros
- Horóscopo semanal del 11 al 17 de mayo de Esperanza Gracia: cambios emocionales, decisiones importantes y nuevas oportunidades
- Los dos grandes desarrollos urbanísticos de Guanarteme acaban en los tribunales
- Impactante desprendimiento en el Risco de Famara: una enorme masa de roca se desploma al mar en Lanzarote
- Los árboles dejan zonas con menos luz en Tomás Morales: el Ayuntamiento prepara 210 nuevas farolas LED
- Un accidente múltiple con una guagua escolar colapsa la GC-1 hacia Las Palmas de Gran Canaria
- Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias