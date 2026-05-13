La Policía Local de Mogán detiene a un hombre con 15 dosis de presunta cocaína

Una actitud nerviosa y varios movimientos sospechosos terminaron desencadenando una intervención policial en pleno centro comercial de Arguineguín durante la madrugada.

La Policía Local de Mogán ha detenido a un hombre acusado de un presunto delito contra la salud pública tras ser sorprendido con varias dosis de presunta cocaína listas para su distribución y dinero fraccionado en efectivo.

La actuación tuvo lugar durante la madrugada del pasado 8 de mayo en el Centro Comercial Áncora, en Arguineguín, donde agentes de paisano desplegados en la zona observaron a dos personas en actitud sospechosa dentro de uno de los establecimientos.

Según informó la Policía Local de Mogán, uno de los hombres, conocido por actuaciones policiales anteriores, mostró un comportamiento especialmente nervioso al percatarse de la presencia de los agentes.

Quince dosis termoselladas y dinero en efectivo

Tras intervenir e identificar a los sospechosos, los policías localizaron durante el registro un envoltorio oculto que contenía quince dosis termoselladas de presunta cocaína, con un peso total de 7,59 gramos, además de 590 euros fraccionados en billetes.

Los agentes consideraron que la cantidad de droga intervenida superaba los límites establecidos para consumo propio, por lo que procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Refuerzo de los controles contra el menudeo

El detenido fue trasladado posteriormente a las dependencias de la Policía Local de Mogán, donde se tramitaron las diligencias antes de su entrega, junto a los efectos intervenidos, al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico para su puesta a disposición judicial.

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Desde el Ayuntamiento de Mogán señalan que la Policía Local ha intensificado en los últimos meses los operativos específicos contra el menudeo de droga en distintas zonas del municipio, dentro de las medidas orientadas a reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana.