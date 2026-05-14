Asombro en Lanzarote: una mujer camina entre los coches en plena autovía hacia el aeropuerto
La escena ocurrió en la LZ-2, entre Playa Honda y el aeropuerto César Manrique-Lanzarote, donde varios conductores grabaron la peligrosa situación
La imagen dejó atónitos a muchos conductores en Lanzarote. A primera hora de este miércoles, una mujer fue vista caminando entre los vehículos que circulaban por la LZ-2, una de las principales vías rápidas de la isla, en dirección al aeropuerto César Manrique-Lanzarote.
La escena ocurrió en el tramo comprendido entre Playa Honda y el aeropuerto, donde varios conductores no daban crédito a lo que estaban viendo: una persona avanzando a pie por la zona central de la autovía, entre ambos carriles y rodeada de tráfico en circulación.
Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, generando sorpresa e incredulidad entre numerosos usuarios. Algunos de los ocupantes de los vehículos decidieron grabar la escena ante el evidente riesgo que suponía la presencia de la mujer en mitad de la carretera.
Según puede apreciarse en los vídeos compartidos, la mujer caminaba sobre la línea discontinua que separa los carriles mientras los coches reducían la velocidad a su alrededor para evitar un posible atropello. La situación provocó momentos de tensión entre los conductores que circulaban por la vía a esa hora de la mañana.
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