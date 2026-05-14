Detenido en Las Palmas de Gran Canaria por varios robos con violencia con arma blanca

La operación ha permitido esclarecer siete atestados relacionados con ocho hechos delictivos ocurridos entre los meses de enero y abril de 2025 en la capital grancanaria.

Los robos investigados afectaron a distintos establecimientos, entre ellos salones recreativos, una joyería y trabajadores de empresas de recaudación. En uno de los asaltos consumados, los autores lograron sustraer una importante cantidad de dinero en efectivo tras intimidar a las víctimas con armas blancas de grandes dimensiones.

Según la investigación, el detenido actuaba junto a otros individuos siguiendo un mismo patrón: uso de ropa oscura para ocultar su identidad, armas blancas y vehículos con matrículas manipuladas. En algunos casos, además, realizaban seguimientos previos a las víctimas para escoger el momento más adecuado para cometer los robos.

Durante las pesquisas, los agentes practicaron una entrada y registro autorizada judicialmente, en la que obtuvieron indicios relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

La Policía Nacional señala que otros dos principales investigados ya se encontraban en prisión preventiva desde octubre de 2025 por su presunta implicación en robos con intimidación cometidos en salones de apuestas de Las Palmas de Gran Canaria y Telde.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.