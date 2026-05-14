Detenido en Las Palmas de Gran Canaria por varios robos con violencia con arma blanca
La investigación policial ha esclarecido siete atestados por robos con fuerza e intimidación perpetrados entre enero y abril de 2025 en diversos establecimientos de la capital grancanaria
La operación ha permitido esclarecer siete atestados relacionados con ocho hechos delictivos ocurridos entre los meses de enero y abril de 2025 en la capital grancanaria.
Los robos investigados afectaron a distintos establecimientos, entre ellos salones recreativos, una joyería y trabajadores de empresas de recaudación. En uno de los asaltos consumados, los autores lograron sustraer una importante cantidad de dinero en efectivo tras intimidar a las víctimas con armas blancas de grandes dimensiones.
Según la investigación, el detenido actuaba junto a otros individuos siguiendo un mismo patrón: uso de ropa oscura para ocultar su identidad, armas blancas y vehículos con matrículas manipuladas. En algunos casos, además, realizaban seguimientos previos a las víctimas para escoger el momento más adecuado para cometer los robos.
Durante las pesquisas, los agentes practicaron una entrada y registro autorizada judicialmente, en la que obtuvieron indicios relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
La Policía Nacional señala que otros dos principales investigados ya se encontraban en prisión preventiva desde octubre de 2025 por su presunta implicación en robos con intimidación cometidos en salones de apuestas de Las Palmas de Gran Canaria y Telde.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.
- El Grupo Lopesan proyecta un hotel de mil habitaciones y 300 millones en Meloneras
- La solución al gran atasco de la GC-1 en Telde ya tiene fecha de inicio
- Asesinato en Fuerteventura: Aaron, el joven que descuartizó a su madre, traficaba con medicamentos que robaba en una farmacia
- Llanos de Guinea: la gran bolsa de suelo entre Tamaraceite y Los Giles empieza a definir su futuro
- Un acusado de blanqueo le hace una peineta al juez durante un juicio en Gran Canaria: 'Le pido que mantenga las formas
- Mesa y López, Las Arenas y Guanarteme: el Ayuntamiento rechaza revisar el plan que permite la ampliación
- Pedri emociona a Canarias con un gesto inolvidable tras conquistar la Liga con el Barça
- Los propietarios de viviendas vacías podrán recibir hasta 600 euros al mes durante siete años si las destinan al alquiler asequible