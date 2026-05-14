Robo con violencia en Vecindario: un hombre de 26 años, detenido tras asaltar un establecimiento

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha culminado una operación con la detención de un varón de 26 años por la presunta comisión de un delito de robo con violencia e intimidación en un establecimiento de alimentación de Vecindario, según la información facilitada por el cuerpo. Los hechos ocurrieron el 26 de abril, en torno a las 16.10 horas, cuando un individuo entró en el local y simuló interés por varios productos.

Al continuar su recorrido por el comercio, el sospechoso rebasó de forma repentina la zona del mostrador, restringida al personal. Siempre de acuerdo con el relato policial, al ser recriminado por la empleada inició un forcejeo violento con ella y ambos cayeron al suelo durante el enfrentamiento.

Móvil de alta gama valorado en unos 1.000 euros

En ese momento, el agresor siguió empleando la fuerza hasta apoderarse de un teléfono móvil de alta gama, valorado en unos 1.000 euros, tras lo cual huyó a pie. La nota de la Guardia Civil sitúa el robo en el contexto de una acción rápida y directa, centrada en acceder al área restringida del establecimiento para llevarse el terminal.

La víctima, según consta en el atestado, precisó asistencia sanitaria en un centro médico por contusiones en las rodillas y por un cuadro de ansiedad derivado de la violencia del asalto. El parte de lesiones se incorporó a las diligencias junto con las manifestaciones de testigos.

Dispositivo de búsqueda

La intervención de una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Vecindario resultó determinante, tras recibir el aviso a través de la central COS. Los agentes se desplazaron al lugar y obtuvieron una descripción del sospechoso y la dirección de huida, lo que permitió activar un dispositivo de búsqueda en la zona.

La Guardia Civil destaca además la colaboración del entorno de la víctima, que facilitó la geolocalización del terminal sustraído. Esa información, unida a la coordinación policial, orientó el rastreo hasta localizar al presunto autor.

Al detectar la presencia de los agentes, el sospechoso trató de deshacerse del teléfono arrojándolo bajo un vehículo estacionado, según el relato policial. La patrulla advirtió la maniobra, recuperó el dispositivo y procedió a la detención del hombre en el lugar.

Las diligencias instruidas incluyen el acta de detención, las declaraciones de testigos y el parte de lesiones, han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se ha incoado un procedimiento de juicio rápido por estos hechos, conforme a la información trasladada por la Guardia Civil.