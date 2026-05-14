Un policía fuera de servicio facilita la detención de un hombre con seis reclamaciones judiciales en Las Palmas de Gran Canaria
El subinspector fuera de servicio reconoció al individuo mientras circulaba como acompañante en un vehículo por Telde
La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre sobre el que pesaban seis reclamaciones judiciales en vigor, después de que un subinspector fuera de servicio lo reconociera cuando circulaba como acompañante en un vehículo por el municipio de Telde.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 3 de mayo, cuando el agente, destinado en la Comisaría Local de Telde, identificó al reclamado y comenzó a seguir de forma discreta el vehículo en el que viajaba.
Mientras mantenía el seguimiento, el subinspector alertó a las unidades policiales que se encontraban de servicio y fue facilitando en todo momento la ubicación y el recorrido del turismo.
Finalmente, los indicativos de la Policía Nacional interceptaron el vehículo en las inmediaciones de la Plaza Ingeniero Manuel Becerra, en la capital grancanaria, tras asegurar la zona para evitar riesgos a peatones y usuarios de la vía.
Una vez identificado el ocupante, los agentes comprobaron que tenía en vigor seis reclamaciones emitidas por distintos órganos judiciales. Entre ellas figuraban una orden de detención y presentación por un presunto delito de agresión sexual, tres reclamaciones relacionadas con robos con fuerza y dos requisitorias por quebrantamiento de condena, algunas con orden de ingreso en prisión.
El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias antes de su puesta a disposición judicial.
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