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Tres personas resultan heridas en un accidente a la altura del túnel de Santa Catalina

El siniestro vial, ocurrido en sentido norte de la GC-1 en Las Palmas de Gran Canaria, provocó importantes retenciones hasta la retirada de los vehículos implicados

Accidente en Las Palmas de Gran Canaria (14/05/26)

Accidente en Las Palmas de Gran Canaria (14/05/26)

La Provincia

Bruno Betancor

Tres personas resultaron lesionadas este miércoles tras producirse un siniestro vial en la GC-1, a la altura del subterráneo de Santa Catalina, en sentido norte, dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente generó importantes retenciones de tráfico en una de las principales vías de acceso a la capital grancanaria, especialmente durante varios minutos mientras actuaban los servicios de emergencia y se procedía a la retirada de los vehículos implicados.

Imagen de los hechos.

Imagen de los hechos. / Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad de Tráfico de la Policía Local, así como una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, cuyos sanitarios asistieron a tres personas heridas.

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Por el momento no han trascendido más datos sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

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