Detienen a dos jóvenes por el violento asalto con machetes a un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria

Entraron encapuchados, armados con machetes y sembraron el miedo entre las trabajadoras del supermercado. El asalto, ocurrido hace apenas unos días en Tafira, provocó una importante alarma entre vecinos y comerciantes de la zona por la violencia empleada durante el robo.

Ahora, la Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes presuntamente implicados en el atraco, una investigación que continúa abierta y que no descarta nuevas detenciones.

Los hechos se remontan al pasado 5 de mayo, cuando dos individuos accedieron a un supermercado del barrio de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, portando machetes y ocultando sus rostros.

Según informó la Policía Nacional, los asaltantes intimidaron a las empleadas del establecimiento y arrancaron por la fuerza las cajas registradoras antes de huir en un vehículo que les esperaba en el exterior.

La investigación permitió identificar el coche de huida

Las pesquisas policiales permitieron localizar e identificar el vehículo utilizado durante el robo, que además figuraba como sustraído previamente en otra demarcación policial.

Días después, el pasado 11 de mayo, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acudieron a un aviso vecinal en el barrio de La Isleta tras detectar a varias personas intentando introducir una motocicleta en el interior de un turismo.

Al comprobar la matrícula del coche, los agentes verificaron que sobre ese vehículo existía una investigación abierta por parte de la Policía Nacional relacionada con el asalto cometido en Tafira.

Relacionados con el robo violento

A partir de esa intervención, los investigadores lograron vincular a los dos jóvenes con el robo con violencia ocurrido días antes en el supermercado.

Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación y posteriormente puestos a disposición judicial.

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La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para tratar de localizar a otros posibles implicados en el asalto.