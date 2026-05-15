Detenidas cinco personas en Telde por delitos contra la salud pública tras dos operaciones antidroga

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en el municipio de Telde, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, tras dos operaciones distintas dentro de dispositivos preventivos de seguridad ciudadana y control de sustancias estupefacientes.

El primer operativo tuvo lugar el 1 de mayo en la carretera de Tufia, cuando los agentes realizaron un control preventivo de vehículos. Durante la inspección, encontraron en un turismo un envase de plástico que contenía cocaína, además de otra bolsa con más cantidad de la misma droga oculta en el interior del vehículo.

Según informó la Policía, también se intervino hachís y dinero en efectivo fraccionado en billetes y monedas, y uno de los ocupantes del automóvil fue detenido.

El segundo operativo

El segundo dispositivo se desarrolló el 7 de mayo en otra vía pública de Telde, centrado en la inspección de personas, vehículos y sustancias estupefacientes. Los agentes observaron un turismo que intentó evitar el control mediante una maniobra evasiva.

Tras darle el alto e identificar a sus cuatro ocupantes, notaron su evidente nerviosismo, lo que motivó una inspección del vehículo. En el registro encontraron una bolsa de tela con 10 piezas de hachís, con un peso aproximado de 100 gramos cada una, distribuidas en distintos envoltorios, así como pequeñas cantidades adicionales de la droga entre las pertenencias de los ocupantes y dinero en efectivo.

Sustancias requisadas por la Policía Nacional en el operativo. / Policía Nacional

En el conjunto de ambas actuaciones, la Policía Nacional incautó aproximadamente 1.002,96 gramos de hachís, 104 gramos de cocaína, 778,56 euros en efectivo y un billete falso de 20 euros. Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, según señalaron desde el cuerpo policial.

Preventivos de seguridad ciudadana y control de sustancias estupefacientes

La Policía Nacional subraya que estas intervenciones se enmarcan dentro de “dispositivos preventivos de seguridad ciudadana y control de sustancias estupefacientes”, y que la actuación permite mantener la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Las operaciones evidencian la estrategia de la Policía Nacional en Telde, orientada a detectar y neutralizar la distribución de drogas en la vía pública, protegiendo tanto a residentes como a transeúntes. Los decomisos de hachís y cocaína suponen un golpe significativo al tráfico local de estupefacientes y refuerzan la labor preventiva de los cuerpos de seguridad.