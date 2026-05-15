¿Reconoces a alguno? Reino Unido busca a 12 fugitivos que podrían esconderse en Canarias

Las autoridades británicas han puesto el foco sobre España y especialmente sobre zonas con gran presencia de ciudadanos del Reino Unido, como Tenerife, Canarias, la Costa del Sol o Alicante. El motivo: localizar a 12 de los criminales más buscados por Reino Unido, sospechosos de esconderse actualmente en territorio español.

La iniciativa forma parte de la conocida Operación Captura, presentada este jueves en Alicante por el Ministerio del Interior, la National Crime Agency (NCA) británica y la organización independiente Crimestoppers, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las investigaciones apuntan a que algunos de estos fugitivos podrían mantener vínculos con municipios españoles donde existe una importante comunidad británica, entre ellos varios puntos de Canarias y especialmente Tenerife.

Todos los integrantes de esta lista son hombres y están relacionados con delitos considerados de “especial gravedad”, entre ellos asesinatos, narcotráfico, fraude millonario, delitos sexuales y blanqueo de capitales.

La campaña busca ahora la colaboración ciudadana para localizar a estos fugitivos internacionales, algunos de los cuales llevan años escapando de la justicia británica.

Tenerife y Canarias, en el radar de la operación

La inclusión de Canarias dentro de la operación no es casual. Las autoridades británicas consideran que zonas turísticas con alta presencia de residentes extranjeros pueden facilitar el anonimato de personas buscadas internacionalmente.

En este contexto, Tenerife aparece mencionada junto a Marbella, Málaga o Alicante como uno de los posibles lugares donde podrían ocultarse algunos de estos delincuentes.

La cooperación entre España y Reino Unido en materia policial se ha intensificado especialmente en los últimos años. Solo desde 2019, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas han detenido a 254 fugitivos británicos sobre los que pesaban órdenes internacionales de búsqueda y captura.

Los perfiles de los fugitivos más buscados

Entre los nombres incluidos en la lista destaca el de Simon Dutton, de 49 años, acusado de organizar importantes operaciones de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales. Según las autoridades británicas, una de las operaciones investigadas alcanzó un valor de 1,5 millones de libras.

Otro de los fugitivos es Derek McGraw Ferguson, de 62 años, buscado por un asesinato cometido en Glasgow en 2007. La Policía cree que podría vivir bajo identidad falsa y lleva años figurando entre los criminales más perseguidos de Escocia.

La lista también incluye a Kevin Thomas Parle, buscado por dos asesinatos ocurridos en 2004 y 2005. Los investigadores creen que mantiene vínculos con el sur de España.

Entre los perfiles relacionados con narcotráfico figura Matthew Purves, acusado de participar presuntamente en una red de suministro de cocaína a gran escala en Reino Unido.

También aparece Alexsandr Kuksov, un ciudadano ruso de 23 años relacionado con una organización criminal dedicada supuestamente al blanqueo de millones de libras procedentes del crimen organizado.

La lista se completa con sospechosos vinculados a fraude fiscal, tráfico de drogas, delitos sexuales y blanqueo de capitales, varios de ellos con conexiones previas con España o con zonas turísticas frecuentadas por ciudadanos británicos.