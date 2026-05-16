Accidente entre una moto y un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 63 años ha resultado herido de carácter moderado este viernes tras verse implicado en un accidente de tráfico entre una motocicleta y un automóvil en Las Palmas de Gran Canaria. El siniestro tuvo lugar en la Avenida de Ansite y movilizó a efectivos sanitarios y policiales.

El accidente se produjo sobre las 17:37 horas del 15 de mayo de 2026, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La sala operativa del 112 recibió una alerta en la que se comunicaba el choque entre una moto y un turismo, indicando además que el conductor del vehículo de dos ruedas precisaba asistencia sanitaria inmediata.

Traslado al Hospital Doctor Negrín

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar del accidente.

Hasta la zona se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos sanitarios valoraron y asistieron al motorista herido.

Según la valoración facilitada por el SUC, el afectado presentaba varias contusiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para continuar con la atención médica y realizar pruebas complementarias.

La Policía Local investigó el accidente

Agentes de la Policía Local acudieron también al lugar del siniestro para asegurar la zona y regular el tráfico mientras se desarrollaba la intervención sanitaria.

Además, los efectivos policiales se encargaron de instruir el atestado correspondiente con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos.

El accidente provocó momentos de retención en esta vía de la capital grancanaria, especialmente durante la actuación de los servicios de emergencia.