Un coche sufre daños tras caer en un socavón en Salinetas y otro accidente implica a tres vehículos

La calle Américo Vespucio, en Salinetas, volvió a quedar este sábado en el centro de las críticas por el mal estado del firme después de que un vehículo sufriera importantes daños materiales al caer en uno de los profundos socavones existentes en la vía, a la altura del barranquillo de Melenara. El incidente se produjo apenas unos días después de que el periódico Telde Actualidad alertara sobre el deterioro de esta carretera costera tras las denuncias vecinales por la proliferación de baches y el riesgo para la circulación.

Casi al mismo tiempo, y en el carril contrario en dirección hacia la rotonda del barco, se registró una colisión en cadena con tres vehículos implicados, lo que obligó a intervenir a la Policía Local de Telde. Según informó Telde Actualidad, ambos sucesos ocurrieron prácticamente en el mismo punto y generaron complicaciones momentáneas para el tráfico, aunque solo se registraron daños materiales y molestias cervicales leves. Vecinos y conductores llevan días reclamando una actuación urgente en esta vía para evitar accidentes de mayor gravedad.