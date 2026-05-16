Muere en Canarias un joven británico tras caer en un hotel

La muerte de un turista británico de 20 años en Tenerife ha causado una profunda conmoción en Reino Unido y también en Canarias. Harrison Hanley se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Playa de las Américas cuando sufrió una caída accidental en el complejo turístico Parque Santiago 2, situado en el sur de la isla, según informó The Sun.

La investigación judicial abierta tras el fallecimiento concluyó que no existían indicios de criminalidad y que todo apunta a un trágico accidente ocurrido en el interior del edificio donde se alojaba.

Según se expuso durante la investigación celebrada en Liverpool, el joven sufrió una caída desde un balcón interior del complejo. Fue un trabajador de mantenimiento quien encontró el cuerpo tras el suceso.

El forense explicó durante la vista que “Harrison murió instantáneamente debido a las lesiones sufridas” y añadió que “no existe ninguna evidencia de que se trate de otra cosa que no sea un trágico accidente”.

La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un shock traumático provocado por la caída. El certificado de defunción emitido en España señaló que las lesiones se produjeron tras la precipitación desde altura dentro del complejo turístico.

Harrison Hanley, junto a amigos y compañeros durante una fiesta temática en Liverpool. / La Provincia

Un joven muy querido en Liverpool

La noticia provocó una enorme reacción en Liverpool, donde Harrison era muy conocido por su trabajo como instructor de natación y por su personalidad cercana y alegre.

Amigos, familiares y antiguos profesores han compartido durante los últimos días numerosos mensajes de despedida. Muchos coinciden en destacar su capacidad para hacer sentir bien a quienes le rodeaban y su energía constante.

Su antiguo colegio, St Sebastian’s Catholic Primary School, publicó un emotivo homenaje tras conocer la noticia. El centro recordó que “Harrison tenía una personalidad contagiosa que iluminaba cada habitación en la que entraba”.

En el comunicado también destacaron su carácter optimista y su manera de afrontar la vida. “Le encantaban los desafíos, le encantaba reír y tenía una sonrisa capaz de hacer sonreír también a los demás”, señaló la escuela.

El colegio abrió un libro de condolencias y organizó una suelta de globos en memoria del joven.

Harrison Hanley posa con varios compañeros de clase en una fotografía tomada durante su etapa escolar. / La Provincia

“Era la personalidad más grande de cualquier lugar”

La campaña solidaria creada para ayudar a la familia reunió miles de libras en apenas unos días y se llenó de mensajes cargados de emoción. En la descripción de la iniciativa, impulsada por un amigo cercano, se definía a Harrison como “la personalidad más grande de cualquier lugar”.

El texto añadía además que “tenía el don de iluminar cualquier espacio y levantar el ánimo de quienes estaban a su alrededor simplemente siendo él mismo”. Los organizadores aseguraron que era una persona “genuinamente querida por todos los que le conocían” y destacaron que siempre conseguía unir a la gente.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo a la familia y recuerdos compartidos por amigos y conocidos.

El recuerdo de sus alumnos y compañeros

Algunos de los mensajes más emotivos llegaron de familias que conocieron a Harrison como profesor de natación.

Una madre escribió en redes sociales que “el profesor de natación de Blake ha fallecido tristemente” y reconoció que su hijo estaba completamente devastado tras conocer la noticia.

También quiso recordar el trato que tenía con los niños. “Harrison era fantástico con todos los pequeños y fue un auténtico placer haberle conocido”, señaló.

Muchos mensajes coinciden en la misma idea: Harrison dejaba huella en todas las personas que se cruzaban en su camino.

Harrison Hanley aparece abrazado a un amigo en una imagen compartida por sus seres queridos tras conocerse la tragedia. / La Provincia

El homenaje de su instituto

St Hilda’s High School también publicó un comunicado en memoria del joven británico. El centro aseguró que Harrison “amaba la vida y a las personas” y que era “el chico simpático y travieso favorito de todos”.

Profesores y antiguos compañeros destacaron especialmente su capacidad para transmitir alegría. “Harrison iluminaba cualquier habitación y te alegraba el día entero”, recordaba el mensaje difundido por el instituto.

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El comunicado también subrayó su faceta deportiva y humana. “Era un deportista increíble, pero una persona todavía mejor”, añadieron.