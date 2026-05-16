Muere un motorista tras chocar con un coche en Gran Canaria

Un motorista ha muerto este sábado tras sufrir una colisión con un turismo en el municipio grancanario de La Aldea. El accidente ocurrió en la calle Las Marciegas sobre las 19:55 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato a varios recursos de emergencia para atender el siniestro de tráfico, entre ellos efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil y Policía Local.

A la llegada de los sanitarios, el motorista presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que tanto el personal del SUC como el profesional sanitario de Atención Primaria desplazado al lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Amplio despliegue de emergencias en el lugar del accidente

Para intervenir en el incidente, el SUC movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. Además, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se encargaron de asegurar la zona del accidente y colaborar en las tareas de prevención para evitar nuevos riesgos en la vía.

Por su parte, agentes de la Policía Local colaboraron en el dispositivo de seguridad y regulación del tráfico en el entorno del siniestro, mientras que la Guardia Civil asumió la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión entre el coche y la motocicleta.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias concretas del accidente ocurrido en La Aldea. Será la investigación de la Guardia Civil la que determine cómo se produjo el choque y si existió algún factor determinante en el siniestro.