Rescatan a un hombre tras sufrir una caída en un barco varado en Playa Blanca

Un hombre ha tenido que ser rescatado este sábado tras sufrir una caída en el interior de un barco varado en una parcela de una urbanización de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza. El operativo de emergencia movilizó a efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, personal sanitario y una ambulancia medicalizada para atender al afectado debido a la complejidad del rescate.

El incidente se produjo sobre las 09.15 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una llamada alertando de que una persona había resultado herida dentro de una embarcación situada en tierra firme. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente los servicios de emergencia para asistir al accidentado.

A su llegada, los bomberos comprobaron que el personal sanitario ya se encontraba atendiendo al hombre. Tras una primera evaluación de la situación y de las posibles lesiones sufridas por el afectado, los efectivos del Consorcio consideraron necesario reforzar el dispositivo y solicitaron la presencia de una ambulancia medicalizada para garantizar una evacuación segura.

Un rescate complejo dentro de la embarcación

La intervención presentó cierta dificultad debido a la ubicación del herido en el interior del barco varado. Mientras los sanitarios realizaban la valoración médica, también se activó un vehículo ECO3 equipado con grúa, ante la posibilidad de tener que utilizar medios especiales para sacar al hombre de la embarcación.

Una vez estabilizado el paciente, la doctora desplazada al lugar decidió canalizarle una vía para administrarle medicación y aliviar el dolor antes de iniciar la maniobra de rescate. Posteriormente, los bomberos procedieron a inmovilizar al afectado utilizando un tablero espinal y una araña de sujeción, un sistema habitual en este tipo de actuaciones para evitar movimientos bruscos que puedan agravar las lesiones.

Con la ayuda de los equipos de rescate, el hombre fue trasladado hasta la popa del barco, donde ya esperaba el vehículo grúa del Consorcio de Emergencias. Gracias a este sistema, los efectivos lograron evacuarlo con seguridad y depositarlo junto a la ambulancia medicalizada.

Traslado al Hospital José Molina Orosa

Después de completar la extracción del herido, los sanitarios procedieron a su traslado hasta el Hospital José Molina Orosa, centro hospitalario de referencia en Lanzarote, donde quedó ingresado para una valoración más exhaustiva y seguimiento médico.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del afectado ni sobre las circunstancias exactas que provocaron la caída dentro de la embarcación.