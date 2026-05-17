Cuatro menores rescatados tras quedar a la deriva en una embarcación en la costa de Lanzarote
Un amplio operativo de emergencias actuó en Punta Mujeres ante el riesgo provocado por el oleaje y la distancia respecto a la costa
Cuatro menores han sido rescatados este domingo después de quedar a la deriva en una pequeña embarcación en la costa norte de Lanzarote, concretamente en la zona de Punta Mujeres, en el municipio de Haría. El incidente movilizó a varios recursos de emergencia tras recibirse un aviso alertando de la situación de riesgo en la que se encontraban los jóvenes, separados de la orilla y expuestos al estado del mar.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta se produjo sobre las 14.06 horas, cuando una llamada comunicó que cuatro menores permanecían en una embarcación situada a más de cien metros de la costa.
La rápida actuación de los servicios de emergencias permitió resolver la situación sin consecuencias personales. Finalmente, los cuatro menores pudieron ser rescatados en buen estado de salud.
Un operativo coordinado en la costa norte de Lanzarote
Tras recibir el aviso, el CECOES activó un amplio dispositivo de emergencia para intervenir en la zona. En el operativo participaron efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Salvamento Marítimo, bomberos, Guardia Civil y Policía Local.
El despliegue incluyó inicialmente la movilización de un helicóptero del GES ante la posibilidad de que fuera necesario realizar un rescate aéreo debido a la distancia respecto a tierra y al estado del mar. Sin embargo, finalmente esta intervención no fue necesaria porque los bomberos consiguieron acceder hasta la embarcación y evacuar a los menores con seguridad.
La coordinación entre los distintos recursos permitió actuar con rapidez en una zona donde las condiciones meteorológicas y marítimas podían complicar la operación. Durante la jornada se registraban episodios de lluvia y oleaje en el litoral del norte de Lanzarote, circunstancias que aumentaban el riesgo para quienes se encontraban en el mar en una embarcación de pequeñas dimensiones.
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