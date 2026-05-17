Dos ‘gorrillas’ se enfrentan por el dinero de unos turistas en un parking de Canarias

Los conocidos como ‘gorrillas’ vuelven a estar en el centro de la polémica en Santa Cruz de Tenerife. Esta vez, por una escena grabada en el aparcamiento del Parque Marítimo, donde dos aparcacoches discutieron delante de varios turistas por quién debía quedarse con la propina tras ayudarles a estacionar.

El momento fue captado por un testigo, que posteriormente difundió el vídeo. En las imágenes se ve cómo ambos hombres se reprochan mutuamente haber “llevado” el coche y suben el tono de la discusión mientras reclaman el dinero de los visitantes, que acababan de aparcar en la zona.

La escena ha reabierto el debate sobre la presencia de aparcacoches ilegales en distintos puntos de la capital tinerfeña, pese a que esta práctica está prohibida por la normativa municipal. Vecinos y conductores llevan años denunciando situaciones similares en zonas muy frecuentadas como Cabo Llanos, el entorno del Recinto Ferial o el propio Parque Marítimo.