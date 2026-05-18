Detenidos tres varones en Agaete por varios robos en viviendas y negocios del municipio

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el municipio de Agaete a tres personas como presuntas responsables de distintos delitos de robo con fuerza cometidos tanto en viviendas como en establecimientos comerciales.

Según ha informado la Comandancia de Las Palmas este lunes, las actuaciones se desarrollaron durante el pasado mes de abril después de que los investigadores tuvieran conocimiento de varios hechos denunciados en la localidad grancanaria.

A partir de esas denuncias, los agentes iniciaron diferentes líneas de investigación para identificar a los posibles autores y esclarecer los robos registrados en el municipio.

Uno de los detenidos está acusado de robos en viviendas

Uno de los arrestados está siendo investigado por cuatro robos con fuerza cometidos en viviendas ubicadas en una urbanización de Agaete.

De acuerdo con la investigación policial, el sospechoso aprovechaba la ausencia temporal de los propietarios, muchos de ellos ciudadanos extranjeros que se encontraban fuera de sus domicilios o de vacaciones, para acceder al interior de los inmuebles y sustraer diversos objetos de valor.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL - Archivo

El importe de los efectos robados supera los 2.000 euros, según las estimaciones recogidas por la Guardia Civil.

Los investigadores también relacionan al detenido con el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas durante los robos. Precisamente, el análisis de esos movimientos bancarios resultó clave para avanzar en la identificación del presunto autor y proceder posteriormente a su detención.

Intento de robo en un restaurante de Agaete

En una segunda actuación, la Guardia Civil arrestó a otro hombre como presunto responsable de dos delitos de robo con fuerza en grado de tentativa en un restaurante del municipio.

Las pesquisas permitieron identificar al sospechoso gracias al análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones del establecimiento afectado.

Según la investigación, el individuo trató de acceder al interior del restaurante sin lograr consumar el robo, aunque causó daños en la puerta de acceso durante el intento.

Los agentes comprobaron además que el sospechoso era vecino de la localidad.

Una tercera detención por robo en un establecimiento

La operación policial se completó con la detención de una tercera persona vinculada a un robo con fuerza cometido en otro establecimiento comercial del municipio.

La Guardia Civil explicó que las gestiones de investigación desarrolladas permitieron esclarecer los hechos y localizar al presunto responsable.

Los tres detenidos fueron puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas por los agentes.