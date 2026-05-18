Detenido en Fuerteventura 'El Argentino', acusado de 30 robos en vehículos y un asalto con violencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario a un hombre de 53 años como presunto responsable de 30 robos con fuerza en el interior de vehículos y de un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en el municipio.

La investigación se desarrolló desde la Comisaría de Puerto del Rosario después de que durante los meses de marzo y abril de 2026 se detectara un incremento considerable de denuncias relacionadas con sustracciones en coches estacionados en distintas zonas de la capital majorera.

Según informó la Policía Nacional, las pesquisas permitieron identificar a un individuo conocido con el alias de 'El Argentino', que supuestamente actuaba principalmente durante la noche y que, en ocasiones, llegaba a cometer varios robos en una sola jornada.

El sospechoso fracturaba las ventanillas para acceder al interior

El método utilizado por el investigado consistía, presuntamente, en romper las ventanillas de los vehículos para acceder rápidamente al habitáculo y sustraer cualquier objeto de valor que encontrara en el interior.

Entre los efectos robados figuraban pertenencias personales, dinero y otros artículos dejados por los propietarios dentro de los coches.

La investigación dio un giro relevante el pasado 6 de mayo, cuando los agentes relacionaron al sospechoso con un robo con violencia ocurrido después de una de las sustracciones en vehículos.

Un robo con violencia permitió detener al sospechoso

De acuerdo con la información facilitada por la Policía, el presunto autor permaneció escondido cerca del lugar tras cometer un robo en un coche estacionado. Cuando regresó la propietaria del vehículo, supuestamente la abordó para quitarle el dinero que llevaba consigo.

Este episodio incrementó la preocupación vecinal y motivó que los investigadores reforzaran los dispositivos policiales nocturnos destinados a localizar al sospechoso y frenar la sucesión de robos que se venían produciendo en diferentes puntos del municipio.

Las cámaras de seguridad, clave para identificar al detenido

Los agentes analizaron grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas cerca de las zonas afectadas. Ese trabajo resultó fundamental para identificar al presunto autor y relacionarlo con numerosos hechos denunciados.

Durante la operación, la Policía también localizó un lugar utilizado supuestamente para almacenar objetos robados. Allí se recuperaron numerosos efectos sustraídos de vehículos, que posteriormente fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

Gracias al conjunto de pruebas reunidas durante la investigación, los agentes lograron atribuir al detenido la autoría de una treintena de robos con fuerza en vehículos estacionados en Puerto del Rosario.

El detenido ingresó en prisión provisional

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Finalmente, el juzgado decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúa el procedimiento judicial.

La Policía Nacional recuerda además la importancia de no dejar objetos visibles en el interior de los vehículos, especialmente durante la noche, para reducir el riesgo de robos.

Asimismo, el cuerpo policial ha agradecido la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier persona puede aportar información sobre posibles actividades delictivas de manera confidencial a través de sus canales oficiales.