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Un incendio calcina un vehículo y dos contenedores junto a la iglesia de Los Dolores, patrona de Lanzarote

El fuego movilizó a bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias en la noche del domingo

Arden un coche y dos contenedores de basura junto a la iglesia de Los Dolores en Mancha Blanca, en Lanzarote

Arden un coche y dos contenedores de basura junto a la iglesia de Los Dolores en Mancha Blanca, en Lanzarote / La Provincia

Bruno Betancor

Efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervinieron en la noche de ayer domingo en un incendio registrado junto a la iglesia de Los Dolores (patrona de Lanzarote), en la localidad de Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo.

El aviso alertaba de un fuego que afectaba a un vehículo estacionado en las proximidades del templo. A su llegada, los servicios de emergencia comprobaron que las llamas también habían alcanzado a dos contenedores cercanos, uno destinado a residuos orgánicos y otro a envases de plástico.

Los bomberos sofocaron las llamas

Los equipos desplazados actuaron rápidamente para evitar la propagación del incendio a otros elementos de la zona. Para extinguir el fuego utilizaron agua tanto a chorro como pulverizada, logrando controlar completamente las llamas en poco tiempo.

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Tras asegurar la zona y verificar que no existían riesgos de reignición, los efectivos dieron por finalizada la intervención.

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