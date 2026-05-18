Un incendio calcina un vehículo y dos contenedores junto a la iglesia de Los Dolores, patrona de Lanzarote

Efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervinieron en la noche de ayer domingo en un incendio registrado junto a la iglesia de Los Dolores (patrona de Lanzarote), en la localidad de Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo.

El aviso alertaba de un fuego que afectaba a un vehículo estacionado en las proximidades del templo. A su llegada, los servicios de emergencia comprobaron que las llamas también habían alcanzado a dos contenedores cercanos, uno destinado a residuos orgánicos y otro a envases de plástico.

Los bomberos sofocaron las llamas

Los equipos desplazados actuaron rápidamente para evitar la propagación del incendio a otros elementos de la zona. Para extinguir el fuego utilizaron agua tanto a chorro como pulverizada, logrando controlar completamente las llamas en poco tiempo.

Tras asegurar la zona y verificar que no existían riesgos de reignición, los efectivos dieron por finalizada la intervención.