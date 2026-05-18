Dos vehículos colisionan en un accidente en Lanzarote y uno de ellos se sale de la carretera

Un accidente de tráfico registrado en la noche de ayer domingo en la carretera LZ-10, a la altura de la salida de Nazaret, en el municipio de Teguise, se saldó sin personas heridas ni atrapadas, según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

El Consorcio de Emergencias recibió el aviso del percance a las 23:59 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias tras recibir la alerta de un vehículo volcado en la citada vía insular.

Uno de los vehículos quedó fuera de la calzada

A la llegada de los servicios de intervención, agentes de la Policía Local de Teguise ya regulaban el tráfico para garantizar la seguridad en la zona. Los efectivos comprobaron que el siniestro correspondía realmente a una colisión frontolateral entre dos turismos.

Un coche se sale de la carretera a la altura de Nazaret, en el municipio de Teguise, en Lanzarote / La Provincia

Como consecuencia del impacto, uno de los coches permaneció sobre la calzada mientras que el otro terminó fuera de la vía. Los ocupantes de ambos vehículos manifestaron encontrarse en buen estado y rechazaron asistencia sanitaria en un primer momento.

Los bomberos procedieron entonces a realizar tareas preventivas, entre ellas la desconexión de la batería del vehículo situado fuera de la carretera para evitar posibles riesgos.

El SUC valoró a los afectados

Hasta el lugar también acudió una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos sanitarios evaluaron a las personas implicadas en el accidente. Finalmente, no fue necesario efectuar traslados a centros sanitarios.

Una vez que la Guardia Civil autorizó la retirada de los vehículos, el servicio de conservación de carreteras llevó a cabo la limpieza de la vía para restablecer la circulación con normalidad.