Alarma en Lanzarote: la Policía Nacional detiene a dos jóvenes que robaron tres veces en un mismo negocio del centro de Arrecife

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a dos jóvenes de 19 y 21 años como presuntos responsables de una serie de robos con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales del centro de la capital lanzaroteña. Los arrestos se produjeron el pasado 4 de mayo tras una investigación desarrollada durante varias semanas.

Según ha informado este martes el cuerpo policial, los hechos investigados tuvieron lugar durante madrugadas de marzo y abril, periodo en el que los ahora detenidos habrían participado en al menos seis asaltos a locales comerciales situados en zonas céntricas de la ciudad.

Robos repetidos en comercios del centro de Arrecife

La investigación policial permitió comprobar que los sospechosos actuaban de madrugada y ocultaban su identidad cubriendo completamente su rostro. Para acceder a los negocios utilizaban piedras de grandes dimensiones recogidas en las inmediaciones, con las que fracturaban las lunas y puertas de acceso.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que los arrestados habrían llegado a entrar hasta en tres ocasiones en un mismo establecimiento ubicado en el paseo marítimo de Arrecife.

La reiteración de estos delitos provocó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona centro, especialmente por los daños ocasionados en escaparates y accesos a los negocios afectados.

Dispositivo policial para frenar la oleada de delitos

Ante el incremento de este tipo de robos, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo preventivo con agentes de las unidades de Seguridad Ciudadana. Gracias a este operativo fue posible identificar a los presuntos autores.

Posteriormente, los investigadores analizaron distintas grabaciones de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, lo que permitió reforzar las sospechas sobre la participación de ambos jóvenes en la oleada de robos registrada en los últimos meses en la capital lanzaroteña.

Tras finalizar las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las medidas correspondientes dentro del proceso judicial.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y esclarecer hechos delictivos. El cuerpo recuerda que cualquier persona puede aportar información de manera confidencial y anónima a través del apartado Colabora de su página oficial: www.policia.es.